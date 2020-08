Massive Schäden nach schwerem Unwetter bei Gaildorf - Hagelkörner in Murmelgröße

Landkreis Schwäbisch Hall

+ © Marius Bulling/dpa Auf einer Landstraße liegt nach einem Hagelschauer eine Schicht Hagelkörner. © Marius Bulling/dpa

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zog über den Landkreis Schwäbisch Hall ein schweres Unwetter hinweg. Es richtete vor allem in der Gegend um Gaildorf große Schäden an.