Abnehm-Wunder: Er wiegt jetzt 116 Kilo weniger - doch es gibt einen traurigen Hintergrund

Für seine Hosen brauchte er Spezialanfertigungen. Der Oberfranke Christoph Uttenreuther hat 236 Kilogramm gewogen. Sat.1 Bayern hat das „Das Abnehm-Wunder“ jetzt vorgestellt.

Das Essen hat sein Leben bestimmt. So erzählt er es dem Sender Sat. 1, der den Oberfranken besucht hat. „Ich hab‘ immerzu was zu Essen gesucht“, sagt er in dem Interview. Sein Kopf habe ihm ständig gesagt, dass er Hunger habe. In anderthalb Jahren ist er dann die Hälfte seines Gewichts losgeworden - und passt jetzt gleich zweimal in seine alten Jeans. Der Oberfranke Christoph Uttenreuther konnte insgesamt 116 Kilogramm abnehmen, seine ehemalige Größe 78 musste er sich früher sogar speziell anfertigen lassen.

Schon als Junge sei er pummelig gewesen, als seine Freundin aber vor drei Jahren gestorben sei, habe er einfach immer weiter gegessen. Der zweifache Vater verliert scheinbar die Kontrolle über sein Leben, er habe keinen Job gehabt, beschreibt Sat. 1 den 32-Jährigen, habe sich nicht mehr bewegt. Er selbst sagt von sich: „Ich habe gefressen.“

Abnehm-Wunder: Den Ausschlag haben seine Kinder gegeben

Eine Diät habe bei Uttenreuther nicht mehr gereicht. Er habe sich den Magen verkleinern lassen und ernähre sich jetzt gesund. Ausschlaggebend waren bei dieser Entscheidung wohl seine Kinder: „Wenn man Kinder hat, kann man denen nicht mehr hinterherlaufen. Man kann mit ihnen nicht mehr auf den Spielplatz gehen“, sagt er im Sat. 1-Interview.

Sein Magen fasse demnach nur noch 200 Milliliter - 16 Mal weniger als noch vor anderthalb Jahren. Für den Abnehm-Erfolg kann man sich aber nicht allein auf die Operation verlassen. Das Gewicht müsse regelmäßig kontrolliert und auf Mangelerscheinungen geachtet werden, erklärt der Chirurg Michael Sturm in dem Bericht.

Er hat 116 Kilo abgenommen: Für den 32-Jährigen geht es bergauf

Seit der Operation geht es für Uttenreuther bergauf: Er bekommt einen Job als Landschaftsgärtner, verliebt sich und erwartet nun sein drittes Kind.

