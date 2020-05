Das Coronavirus zwingt YouTube-Star Saliha Özcan („Sallys Welt“) zu einer heimlichen Aktion

Saliha Özcan verdient mit YouTube ein Vermögen: Auf „Sallys Welt“ stellt sie Rezepte fürs Backen und Kochen vor. Jetzt hat die erfolgreiche Youtuberin ihren neuen Laden in Mannheim eröffnet.

Mannheim - Saliha Özcan wurde mit ihrem Kanal „Sallys Welt“ zum YouTube-Star und hat sich ein Vermögen aufgebaut. Die ehemalige Lehrerin aus Waghäusel bei Karlsruhe wurde mit Videos zum Thema Kochen und Backen berühmt. Heute ist Sally eine der erfolgreichsten Youtuberinnen Deutschlands. Saliha Özcans YouTube-Kanal „Sallys Welt“ hat mehr als 1,6 Millionen Abonnenten (BW24* berichtete).

Ihr Geld verdient der YouTube-Star mittlerweile aber nicht mehr nur mit Koch- und Backrezepten auf ihrem Kanal „Sallys Welt“. Saliha Özcan hat inzwischen fünf Kochbücher* veröffentlicht und betreibt einen eigenen Online-Shop. Das nächste Projekt der erfolgreichen Youtuberin ist ihr eigener Laden in Mannheim. Der erste Flagship Store von Saliha Özcan ist 400 Quadratmeter groß und im Obergeschoss des Mannheimer Einkaufszentrums Q6Q7 untergebracht. Die Eröffnung war eigentlich für den 26. März geplant, musste wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg* jedoch verschoben werden. Nun hat Sally offenbar heimlich und ohne Ankündigung ihren „Sallys Welt Flagship Store“ eröffnet.

Saliha Özcan von „Sallys Welt“ eröffnet ohne Ankündigung ihren Laden in Mannheim

+ Saliha Özcan von „Sallys Welt“ hat ihren neuen Laden in Mannheim eröffnet. © sallyswelt/istagram

Auf ihrem Instagram-Account, der ebenfalls „Sallys Welt“ heißt, hat Saliha Özcan erst kürzlich die ersten Fotos aus ihrem Laden in Mannheim gezeigt. In dem Flagship Store verkauft die Youtuberin künftig Zubehör und Geräte fürs Kochen und Backen. Darunter sind auch Rührmaschinen des US-amerikanischen Herstellers Kitchenaid. Als Sally damit begann, YouTube-Videos für ihren Kanal „Sallys Welt“ zu produzieren, lehnte Kitchenaid eine Kooperation ab - mit der Begründung, das Image der ehemaligen Lehrerin passe nicht zu einem Premium-Hersteller. Mittlerweile gehört das Unternehmen zu den größten Werbepartnern der Youtuberin.

Die Eröffnung von Saliha Özcans neuem Laden in Mannheim fand ohne Feier und ohne Ankündigung statt - die Youtuberin von „Sallys Welt“ äußerte sich bisher auch nicht auf ihrem Instagram-Account und der Shop-Webseite zu der Eröffnung. Es ist wahrscheinlich, dass damit ein Ansturm von Fans auf den Laden verhindert werden sollte, um die Hygiene-Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus in Baden-Württemberg* gewährleisten zu können.

Google kennzeichnet „Sallys Welt Flagship Store“ jedoch bereits als „geöffnet“ und es gibt auch schon erste Bewertungen des neuen Flagship Stores. „Wir waren am Samstag zufällig dort und waren total begeistert“, schreibt ein Besucher. Das Team und der Laden, einfach alles sei „unfassbar schön“. Saliha Özcan selbst soll der Google-Bewertung zufolge am Samstag ihre Kunden an der Kasse bedient haben.

Saliha Özcan („Sallys Welt“) verkauft in ihrem Laden in Mannheim auch eigene Produkte

In ihrem neuen Laden in Mannheim hat Saliha Özcan außerdem eine Küche eingerichtet, die ihrer privaten Küche in Waghäusel bei Karlsruhe nachempfunden ist. Die ehemalige Lehrerin lebt dort zusammen mit ihrem Mann Murat und ihren Kindern Samira und Ela*. In ihrer Küche sind auch die zahlreichen YouTube-Videos entstanden, die auf ihrem Kanal „Sallys Welt“ erschienen sind. In der originalgetreuen Nachbildung in ihrem Mannheimer Shop will die Youtuberin Events mit Promis und Besuchern veranstalten und neue Videos rund ums Kochen und Backen produzieren.

Rund um den erfolgreichen YouTube-Kanal „Sallys Welt“ baute Saliha Özcan zusammen mit ihrem Mann Murat ein eigenes Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern und Sitz in Waghäusel bei Karlsruhe auf. Ihr Vermögen verdient Sally unter anderem durch ihre geniale YouTube-Strategie* und Produktplatzierungen in ihren Videos bei „Sallys Welt“ und ihrem zweiten Kanal „Sallys Technikwelt“.

Ihre Haupteinnahmequelle sind die Videos jedoch nicht. Reich gemacht haben die Youtuberin vor allem die Einnahmen ihres Online-Shops, in dem sie auch ihre eigene Produktlinie anbietet. Unter anderem diese soll in Saliha Özcans neuem „Sallys Welt Flagship Store“ in Mannheim verkauft werden.

Saliha Özcan setzt ihre Reichweite bei YouTube und Instagram immer wieder dafür ein, gesellschaftliche Probleme zu thematisieren und anderen Menschen zu helfen. So machte die Youtuberin kürzlich auf einen Corona-Missstand aufmerksam*, der verschwiegen wird. Sally erinnert in einem Instagram-Beitrag auf ihrem Kanal „Sallys Welt“ daran, dass auch Landwirte durch die Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg* in eine Krise geraten. Die ehemalige Lehrerin schreibt, die Ausnahmesituation sei gerade für die Bauern sehr schwierig.

