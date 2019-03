Drama um Nachbarin nach Feuer mit zwei Toten

Mann stürzt bei Brand in Rüsselsheim aus Fenster

Nach einem dramatischen Feuer im hessischen Rüsselsheim mit zwei Toten weigert sich eine Bewohnerin zurückzukehren - aus gutem Grund.

Rüsselsheim - Es waren dramatische Szenen im hessischen Rüsselsheim: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus starben zwei Menschen. Ein Mann verletzte sich tödlich bei einem Sprung aus dem Fenster, ein 9-jähriges Mädchen starb einige Tage nach dem Brand im Krankenhaus, wie fnp.de* berichtet.

Nach schrecklichem Feuer: Die Nachbarin möchte nie wieder in die Wohnung zurück

Bisher hatte die städtische Wohnungsbaugesellschaft einer Bewohnerin des Hauses ein Hotelzimmer bezahlt. Damit ist nun Schluss, die Frau soll nun in ihre Wohnung zurückkehren. Doch die Frau weigert sich - und das hat einen guten Grund. Sie hat Angst, dass dies ihrer Gesundheit schaden könnte. „Ich will keinen Krebs kriegen“, sagt sie. Die ganze Geschichte lesen Sie auf fnp.de*.

