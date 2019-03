20-Jähriger steigt betrunken in VW Golf - mit verheerenden Folgen

Mit einem VW Golf war ein Betrunkener in der Nähe von Rüsselsheim in einen Unfall verwickelt.

Betrunken Autofahren ist keine gute Idee. Das erfuhr jetzt auch ein 20-Jähriger am eigenen Leib.

Rüsselsheim - Ein 20-Jähriger steigt besoffen in seinen VW Golf - mit verheerenden Folgen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Rüsselsheim: 20-Jähriger steigt besoffen in VW Golf - mit verheerenden Folgen

Sonntagmorgen um sieben Uhr in der Frühe. Ein 20-Jähriger ist mit seinem VW Golf unterwegs - dann passiert es. Der junge Mann fährt auf der Autobahn 60 auf der rechten Spur in Richtung Darmstadt, will am Autobahndreieck Rüsselsheim einen Lkw vor sich überholen. Doch beim Überholmannöver bleibt der VW Golf am linken Heck des Sattelschleppers hängen - es kommt zum Unfall!

Polizei Rüsselsheim: Unfallverursacher hat 1,41 Promille

Die Polizei Rüsselsheim eilt herbei und wird beim Grund für den Unfall schnell fündig. Der 20-Jährige hat nämlich eine ordentliche Alkoholfahne und muss pusten. Ein Test ergibt 1,41 Promille Alkohol im Blut. Den Führerschein - ein Exemplar aus Moldawien - behalten die Beamten ein. Der Schaden am VW Golf beträgt laut Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen etwa 6000 Euro. Die Autobahn 60 ist eine Stunde voll gesperrt.



