RTL-„Supertalent“-Kandidatin tot aufgefunden - Schlimmer Verdacht

Wurde eine ehemalige „Supertalent“-Tänzerin ermordet? Am Samstagvormittag wurde eine leblose Frau am Rhein bei Rust aufgefunden, nun wurde ein Bekannter der Frau festgenommen.

Offenburg/Rust - Das Verschwinden einer seit Ende April in Rust verschwundenen Frau scheint geklärt, am frühen Samstagmorgen wurde am Ufer des Rheins eine leblose Person aufgefunden. Die Umstände, unter denen die 33-Jährige ums Leben gekommen ist, geben jedoch Rätsel auf. Wie die Polizei Offenburg Rust nun bekannt gab, konnte ein 30-jähriger Mann aus dem persönlichen Umfeld der Frau festgenommen werden. Er steht im dringenden Tatverdacht, die tot aufgefundene Frau umgebracht zu haben. Auch Mannheim24.de berichtet über den Fall.

„Supertalent“-Tänzerin ermordet? Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Bild nun erfahren haben will, soll es sich bei der aufgefundenen Tänzerin um ein ehemaliges Mitglied der „Supertalent“-Crew handeln. Die gebürtige Ukrainierin Alla K. war 2010 Teil der TV-Show, seitdem sei sie auf Varietébühnen und in der Zirkusmanege aufgetreten.

Nun die dramatische Wende, gegen einen Bekannten der jungen Frau wurde Haftbefehl erlassen. Obwohl der Mann unter dringendem Tatverdacht steht, erhoffen sich die Ermittler noch immer neue Hinweise durch Zeugen.

Wer hat zwischen Ende April und Anfang Mai verdächtige Beobachtungen am Rhein-Ufer gemacht? Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, jede noch so verdächtige Beobachtung zu melden, „auch wenn sie im ersten Moment eher unbedeutend erscheinen mag“.

