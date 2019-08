Attacke an Grundschule: Schülerin (7) beißt Lehrerin krankenhausreif

An einer Grundschule in Rostock soll eine Schülerin (7) ihre Lehrerin verletzt haben (Symbolfoto).

An einer Grundschule in Rostock hat sich ein unfassbarer Vorfall ereignet. Eine Lehrerin musste ins Krankenhaus. Eine Schülerin soll sie gebissen haben.

Rostock - Eine sieben Jahre alte Schülerin soll auf ihre Lehrerin in einer Grundschule losgegangen sein und sie gebissen haben. Das Mädchen habe aus Wut getreten und um sich geschlagen, berichtet die Bild. Die Lehrerin habe daraufhin den Notruf gewählt.

Rostock: Polizeieinsatz nach Zwischenfall an Grundschule

Der Zwischenfall habe sich laut Bild am Mittwochvormittag ereignet. Polizei und Rettungskräfte habe dann die Situation in der Schule beruhigen können.

„Ein 7-jähriges Mädchen einer Grundschule hat am Mittwochvormittag ihre Lehrerin angegriffen“, sagte Polizeioberkommissar und Sprecher der Rostocker Polizei Christopher Hahn gegenüber der Bild. Die Lehrkraft sei verletzt worden und musste in eine Klinik gebracht werden.

Das Mädchen habe „heftig“ zugebissen, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Die Lehrerin habe sich ärztlich behandeln lassen, was aber schon aus Versicherungsgründen normal sei, sagte der Sprecher.

Rostock: Die Schülerin kam auch ins Krankenhaus

Die Schülerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Maßnahmen würden in Absprache mit dem Jugendamt getroffen, so der Polizeisprecher.

Das zuständige Schulamt wolle sich zum Sachverhalt nicht näher äußern und bezeichnet diesen als „nicht darstellungsbedürftig“, schreibt das Blatt.

