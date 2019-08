Rollerfahrer aus Datteln stirbt nach Verkehrsunfall in Haltern

Mit schweren Beinverletzungen wurde ein zwölfjähriger Junge nach einem Unfall in Haltern ins Krankenhaus geflogen.

Tragischer Unfall in Haltern: Ein 44-jähriger Rollerfahrer stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Er war mit seinem zwölfjährigen Sohn unterwegs.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Haltern ist ein 44-jähriger Rollerfahrer aus Datteln an seinen Verletzungen gestorben, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Der Rollerfahrer war am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr mit einem 19-jährigen Autofahrer aus Bergkamen zusammengestoßen.

Wie 24VEST.de berichtet, wurde bei dem Unfall auch ein zwölfjähriger Junge schwer verletzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.