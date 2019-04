BMW überschlägt sich auf der Bundesstraße – so geht es den Fahrerinnen

Bei einem Unfall im südhessischen Rödermark überschlägt sich ein 3er BMW. So geht es den Fahrerinnen.

Rödermark - Als sich ihr Fahrzeug bei einem Unfall auf der Kapellenstraße in Rödermark überschlägt, werden am späten Montagabend zwei junge Frauen leicht verletzt. Gegen 23.15 Uhr fuhr eine 22-Jährige gemeinsam mit einer 18-Jährigen in einem 3er BMW auf der Kapellenstraße in Richtung Messenhausen, berichtet op-online.de*.

Kurz hinter der Kreuzung der B459 kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen, berichtet die Polizei.

Auto überschlägt sich in Rödermark: Polizei sucht Hinweise

Die beiden jungen Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des BMW beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06074/837-0 auf der Wache in Dietzenbach zu melden. (chw)

