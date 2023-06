Für Rock am Ring gibt es noch Tickets – und eine Alternative

Rock am Ring findet im Juni 2023 statt und es gibt sogar noch Tickets. Musik-Fans haben aber auch noch eine andere Möglichkeit, um das Festival zu verfolgen.

Hamm – Endlich wieder Rock am Ring! Im Juni 2023 findet das bekannte Festival statt und viele Fans der guten Rockmusik freuen sich schon auf die zahlreichen Bands und die bekannten Headliner. Wer in diesem Jahr bei Rock am Ring 2023 auftritt, hat wa.de zusammengefasst.

Für Rock am Ring 2023 gibt es noch Tickets

Für alle, die das Festival noch kurzfristig besuchen wollen, gibt es außerdem gute Nachrichten: Es sind noch Tickets erhältlich. Wie wa.de ebenfalls berichtet, kann man das Festival, das vom 2. bis zum 4. Juni geht, aber auch im kostenlosen Livestream verfolgen.

Rock am Ring ist dabei natürlich nicht das einzige Festival in Deutschland. In NRW finden beispielsweise viele Festivals statt – die Preise für Tickets sind zuletzt aber ziemlich in die Höhe gestiegen.