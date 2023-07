Riesiger Kanal soll Tagebau-Seen in NRW eines Tages verbinden

Hambach & Inden

+ © Indeland GmbH/HH Vision RWE will den Tagebau Inden zu einem gigantischen See umfunktionieren. © Indeland GmbH/HH Vision

In NRW soll ein Kanal entstehen, der die geplanten Tagebauseen Hambach und Inden miteinander verbindet. Was ist dort geplant?

Hambach/Inden – Aktuell wird in NRW der Grundstein für ein großes Projekt gelegt: Aus den Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden will RWE innerhalb von Jahrzehnten eine Wald-Seen-Landschaft formen. Wasser aus dem Rhein soll aus den Kraterlandschaften am Tagebau Hambach sogar den nach Volumen zweitgrößten See Deutschlands machen. Geplant ist auch ein großer Kanal, der die Seen in Hambach und Inden miteinander verbindet.

24RHEIN zeigt, was rund um den geplante Kanal und die Seen entstehen soll.