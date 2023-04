Reise-Vloggerin erklärt, warum der Europa-Park „besser als Disney“ ist

Von: Sina Alonso Garcia

Europa-Park oder Disneyland? Die Frage nach dem besten Freizeitpark des Kontinents stellen sich Adrenalin-Fans immer wieder. Eine Vloggerin erklärt, wieso sie den Europa-Park für die bessere Wahl hält.

Rust - Wenn es um den besten Freizeitpark in Europa geht, liefern sich Disneyland Paris und der Europa-Park Rust immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Freizeitpark-Ranking von Travelcircus 2022 landete der Europa-Park auf Platz Eins und ließ Disneyland hinter sich. Neben Eintrittspreisen, Öffnungszeiten, Bewertungen, Google-Suchvolumen und Instagram-Posts wurden im Ranking alle Attraktionen untersucht und kategorisiert. Auch eine Vloggerin, die sich häufiger im Europa-Park aufhält, kam nun zu dem Schluss, dass der Park mehr bietet als sein Pariser Konkurrent.

„Dieser europäische Themenpark ist besser als Disney“, sagt die Vloggerin Chris in einem aktuellen Video auf ihrem TikTok-Kanal packdsuitcase. „Und ich sage euch auch, warum.“ Wie sie ihrer internationalen Followerschaft erklärt, beherbergt der Park 18 Themenbereiche mit mehr als 100 Attraktionen. „Es ist ein bisschen wie Epcot – nur krasser“, sagt sie und bezieht sich dabei auf einen Themenpark in Florida, der ebenfalls von Walt Disney betrieben wird. „Es gibt mehr als 13 Achterbahnen sowie alle möglichen Arten von Fahrgeschäften, die ihr euch vorstellen könnt.“

Europa-Park vs. Disney-Parks: Vloggerin hat einen klaren Favoriten

Besonders die Mischung aus „klassischem Nervenkitzel, Wasserbahnen und dutzenden von kinderfreundlichen Fahrgeschäften“ im Europa-Park ist für Chris ausschlaggebend bei der Bewertung. Bei den Attraktionen für Kinder sei ihr zudem aufgefallen, dass man fast nie anstehen müsse. Ein weiterer Qualitätsfaktor ist für Chris das parkeigene Unternehmen Mack Rides. „Man weiß, dass die Fahrgeschäfte gut sind, weil Mack Rides auch andere Parks beliefert – sogar Disney“, erklärt sie.

Ein weiterer Vorteil des Europa-Parks, den Chris in ihrer Bewertung hervorhebt: Mit der Virtual-Line-Funktion in der parkeigenen App können lange Warteschlangen kostenlos umgangen werden. Zwar bot Disneyland bis vor zwei Jahren mit dem „Fast Pass“ noch ein ähnliches, kostenloses Angebot an. Inzwischen hat der Park allerdings eine kostenpflichtige Version eingeführt: den „Disney Premier Access“.

Europa-Park überzeugt Vloggerin beim gastronomischen Angebot mit Preis und Vielfalt

Vloggerin Chris ist ein großer Fan des Europa-Parks und versorgt ihre Follower regelmäßig mit Updates aus dem Park. © packdsuitcase/TikTok (Fotomontage BW24)

Als Pluspunkt des Europa-Parks gegenüber Disneyland führt Chris auch das gastronomische Angebot an. „Jedes Land im Park bietet völlig unterschiedliche Essensangebote“, sagt sie. Darüber hinaus seien die Qualität und die Preise deutlich besser als in den Disney-Parks. „Es gibt sogar ein Restaurant, in dem das Essen auf einer Achterbahn zu euch kommt“, hebt sie hervor. 2011 eröffnete der „Food-Loop“ als weltweit erstes Restaurant mit Loopings und ist seither eins der absoluten Highlights im Park. „Der Europa-Park bietet außerdem sechs Hotels vor Ort, die alle toll thematisiert sind und nur wenige Gehminuten vom Park entfernt liegen.“

Angesichts der verschiedenen Faktoren, die sie für ihre Bewertung betrachtet hat, zieht Chris das Fazit: Der Europa-Park überzeugt mit seinem breiten Angebot und bietet ein Parkerlebnis „für einen Bruchteil der Disney-Preise“. „Wenn du das realisierst, verstehst du, warum ich den Europa-Park bevorzuge.“