Bahnunglück in Recklinghausen - womöglich mehrere Menschen von Zug erfasst

Von: Kai Hartwig

In Recklinghausen (NRW) hat laut Polizei ein Güterzug offenbar mehrere Menschen erfasst. Ob es Opfer gibt, ist noch unklar. Derzeit läuft ein Einsatz am Unglücksort.

Recklinghausen - An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Zugunglück gekommen. Das bestätigte eine Pressesprecherin der Polizei Recklinghausen Merkur.de. Das Zugunglück habe sich demnach zwischen Recklinghausen Hauptbahnhof und Recklinghausen Ost ereignet. Nach Polizeiangaben ging der Notruf um 18.12 Uhr bei der Dienststelle ein.

Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei der dpa. Angaben zu Opfern machte die Polizei zunächst nicht. Der WDR berichtete, dass die Menschen „mehrere hundert Meter weit mitgeschleift“ wurden. Demnach war ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz und suchte die Gleise mit Drohnen und Wärmebildkameras ab.

