Schreie und Bisse: Junge Marlerin wehrt Übergriffe ab - Täter ist auf der Flucht

Polizei sucht Unbekannten

Mit lauten Schreien vertrieb eine 21-jährige Marlerin einen Mann in der Unterführung am Hauptbahnhof in Recklinghausen. Der hatte sie zuvor mehrfach unsittlich berührt.