Krankenhaus in Flammen: Acht Verletzte bei Brand in Recklinghausen

In Recklinghausen (NRW) entfachte ein Brand im fünften Stock des Knappschaftskrankenhauses. Mehrere Menschen erlitten dabei teils schwere Verletzungen.

Recklinghausen - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Recklinghausen sind am frühen Freitagmorgen nach Feuerwehrangaben acht Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. In einem Patientenzimmer in der fünften Etage des Knappschaftskrankenhauses hatte demnach Mobiliar Feuer gefangen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war der Brand vom Krankenhauspersonal zwar bereits gelöscht worden. Durch das Feuer war aber die komplette Station verraucht.

35 Patienten mussten demnach innerhalb der Klinik verlegt werden. Bei den Verletzten handelte es sich um sechs Klinikbeschäftigte und zwei Patienten aus dem betroffenen Zimmer. Alle hatten Rauchgas eingeatmet. Die drei Schwerverletzten wurden in Spezialkliniken transportiert, die übrigen fünf Verletzten wurden in der Recklinghäuser Klinik versorgt.

Den Angaben zufolge atmeten zudem vier Polizisten bei dem Einsatz mutmaßlich Rauchgase ein - sie befanden sich zunächst zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus. Aufschluss über die genaue Brandursache sollen nun die Ermittlungen der Polizei geben.

Blinder bei Brand alleine in Wohnung: Spektakulärer Feuerwehr-Einsatz auf Balkon

AFP