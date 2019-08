Indoorspielplatz nach Brand einsturzgefährdet - offenbar keine Verletzten

Die Kinderwelt in Recklinghausen steht in Flammen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz.

Die Halle des Indoorspielplatzes Kinderwelt in Recklinghausen brennt in großem Ausmaß. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Recklinghausen - Wie 24vest.de* berichtet, hat es bei dem Großbrand in einem Indoorspielplatz in Recklinghausen nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten gegeben. Alle Besucher hätten sich rechtzeitig selbstständig aus dem Gebäude retten können, so eine Stadt-Sprecherin. Das Gebäude ist aber offenbar akut einsturzgefährdet. Über der Stadt schwebt eine riesige Rauchsäule, die bis nach Lünen zu sehen ist.

Die gesamte Recklinghäuser Südstadt steht im Nebel. Im Kampf gegen die Flammen sind neben den Löschzügen der Feuerwehr Recklinghausen auch Löschzüge der Feuerwehren Herne und Castrop-Rauxel.

