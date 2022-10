Strohpuppen am Galgen und brennende Fackeln – Polizei äußert düsteren Verdacht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein „galgenähnliches Konstrukt“ löst auf einem Hinterhof in einer kleinen Ortschaft in Mecklenburg-Vorpommern die Kripo auf den Plan. Vieles ist zunächst noch unklar.

Neubrandenburg – Die Polizei wurde am Sonntag um 3.30 Uhr von einer bedrohlichen Inszenierung mit Strohpuppen vor einem Mehrfamilienhaus in Rechlin (Mecklenburg-Vorpommern) informiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Polizei dann ein „galgenähnliches Konstrukt“ an dem ein weißer Sack befestigt war.

Rechlin: Bedrohliche Inszenierung mit Galgen und Strohpuppen

Darunter war eine mit Jeans und T-Shirt bekleidete Strohpuppe ohne Kopf abgelegt. „Vor dieser befand sich eine zweite, ebenfalls bekleidete, Strohpuppe, bei der eine Axt auf Höhe des Halses abgelegt war“, so die Polizei. Vier Fackeln brannten darum. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Bedrohung. Geprüft wird auch, ob der Staatsschutz hinzugezogen wird.

Hintergrund und Zweck der Aktion waren demnach zunächst unklar. Das galt auch für die Frage, gegen wen sie sich eventuell richtet. Laut Polizei war der Sachverhalt zunächst noch völlig offen. Das galt auch für die Frage, ob es sich bei der Aktion um eine gezielte Bedrohung handelte und ob sich diese gegebenenfalls gegen Bewohner des Hauses richten könnte.

Rechlin ist eine kleine Gemeinde mit 2.100 Einwohnern im Süden der Mecklenburgischen Seenplatte, unmittelbar am Ufer der Müritz gelegen, ist auf der Webseite mueritzportal.de zu lesen. Die Kleinstadt liegt direkt am südlichen Tor des Müritz Nationalparks. (afp/ml)