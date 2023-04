Kriminalist zum Fall Rebecca: „Können davon ausgehen, dass dieser Fall aufgeklärt wird“

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Am 18. Februar 2019 verschwand die 15-jährige Rebecca Reusch im Bezirk Berlin-Neukölln. Bereits seit vier Jahren ist das Mädchen verschwunden und seitdem weder lebend noch tot aufgefunden worden. Mittlerweile wäre das Mädchen 19 Jahre alt. In der Nacht zum 18. Februar hatte das Mädchen bei ihrer Schwester Jessica und deren Mann Florian R. übernachtet. Dort gibt es das letzte Lebenszeichen des Mädchens. © dpa

Vier Jahre gilt Rebecca Reusch aus Berlin mittlerweile als vermisst. Nach einer erneuten Hausdurchsuchung der Staatsanwaltschaft wittern Experten neue Anhaltspunkte.

Berlin – Diese Hausdurchsuchung, so kurz nach dem vierten Jahrestag ihres Verschwindens, kam wie aus dem Nichts. Seit dem 18. Februar 2019 fehlt von der damals 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Nun durchsuchte die Staatsanwaltschaft Berlin abermals das Haus von Rebeccas Schwester und deren Mann – den weiterhin einzig Verdächtigen in diesem mysteriösen Kriminalfall.

Vermisste Rebecca Reusch: Viele Rätsel – und immer wieder ein Verdacht Fotostrecke ansehen

Das Ziel: neue Beweismittel gegen Rebeccas Schwager, von dessen Unschuld die Familie weiter überzeugt ist. Ob das gelang, ist weiter offen. Die Ermittler haben nach übereinstimmenden Medienberichten im Haus akustische Messungen durchgeführt, wohl um zu testen, welche Geräusche von innen nach draußen dringen oder von unten nach oben. Akustik-Fachmann Michael Weidenhammer erklärte in Bild: „Diese Methoden könnten Aufschluss darüber geben, ob eine Auseinandersetzung anderswo im Haus hörbar gewesen sein müsste.“

Vermisste Rebecca Reusch aus Berlin: Ermittler wohl weiter von Schuld des Schwagers überzeugt

Zudem sei ein Bademantel sichergestellt worden, an dem der Gürtel fehlte. Dem Sender RTL sagte dazu die Mutter, Birgit Reusch, man habe diesen immer für „das Ziehen und Schleppen eines Bobby-Cars verwendet“. Weil der Gürtel schmutzig wurde, habe man ihn entsorgt.

Kriminalexperten sind sich einig: Für eine solche Durchsuchung braucht es konkrete Anhaltspunkte. Anders wäre sie nicht zu rechtfertigen. Kriminalist und Profiler Axel Petermann sagte dem Portal derwesten.de: „Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Hinweis gegeben haben dürfte, dass jemand in der Nähe des Hauses ein Geräusch gehört haben will, das ihm mittlerweile verdächtig vorkommt. Vielleicht etwas wie einen Schuss oder laute Stimmen.“

Petermann glaubt weiterhin, die Ermittler seien von der Schuld des Schwagers überzeugt. „Sie versuchen weiterhin, ihn mit Beweisen zu überführen – oder seine Unschuld festzustellen, wenn sich der Sachverhalt anders darstellt als zunächst angenommen.“

Vermisste Rebecca: „Können davon ausgehen, dass dieser Fall aufgeklärt wird“v

Christian Matzdorf, Professor für Kriminalistik mit Schwerpunkt Kriminaltechnik, spricht bei RTL von einem „Puzzle“, das sich neu zusammenfügen könnte. „Wenn im Laufe der Ermittlungen neue Hinweise dazukommen, dann kann es durchaus sein, dass dann einzelne Aspekte, die vorher schon bekannt werden, auch Spuren wie zum Beispiel ein Bademantel oder ein fehlender Gürtel, plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen“, so Matzdorf.

Die Ermittler lassen nicht locker, wie die neuerliche Hausdurchsuchung zeigt. Die Hoffnung, dass sie Rebecca aber auch lebend finden, „ist sehr gering, das sagt selbst die Staatsanwaltschaft“, erklärt Matzdorf. „Aber wir können mit einer immer noch großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Fall aufgeklärt wird und dass man möglicherweise dann auch sterbliche Überreste finden kann.“ Er sei optimistisch, da die Kriminaltechnik so weit fortgeschritten sei, dass man auch nach Jahren noch relevante Spuren finden könne.

Das Verschwinden von Rebecca Reusch – was war passiert?

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch zählt zu den größten und mysteriösesten in der deutschen Kriminalgeschichte. Die damals 15-Jährige übernachtete im Haus ihrer Schwester Jessica und deren Mann – seit dem Morgen des 18. Februar 2019 gab es von ihr kein Lebenszeichen mehr. Zahlreiche Suchaktionen in Brandenburg bleiben erfolglos. Die Polizei nimmt an, dass die Jugendliche das Haus nicht lebend verlassen hat.

Bis heute gilt ihr Schwager als einziger Verdächtiger. Er war am Morgen ihres Verschwindens einige Stunden allein mit ihr im Haus. Dazu wurde sein Wagen zweimal auf der A 12 nach Frankfurt (Oder) von einer Kamera gefilmt. Anwohner eines Waldstücks wollen einen pinken Renault und einen Mann gesehen haben. Doch Beweise fehlen und bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Auch eine TV-Doku, in der die Familie der Vermissten zu Wort kam, half nicht, den Fall zu lösen.