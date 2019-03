Wende im Fall Rebecca (15)? Beamter: „Das wäre ein Desaster“

Rebecca Reusch aus Berlin wird vermisst. Ihr Schwager sitzt in U-Haft, könnte aber bald freikommen. Die Polizei trifft derweil eine Entscheidung. Der News-Ticker.

Seit dem Morgen des 18. Februar 2019 wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin vermisst.

Die Kripo geht von einem Tötungsdelikt aus.



Zuletzt übernachtete die Schülerin bei einer ihrer Schwestern und deren Ehemann im Haus des Paares.

Am zehnten Tag nach dem Verschwinden Rebeccas kam es zu einer Festnahme - ihr Schwager steht unter Verdacht und ist Polizeibekannt.

Die Ermittler suchten auch über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ - rund 700 Hinweise gingen bislang ein.

Noch immer ist unklar, was mit dem Mädchen passierte - und ob es noch lebt.

22.10 Uhr: Trotz 1200 Hinweise aus der Bevölkerung gibt es nach wie vor keine Spur von Rebecca Reusch. Ihr Schwager sitzt noch immer in Untersuchungshaft - bei einem Haftprüfungstermin muss entschieden werden, ob er auch in Untersuchungshaft bleibt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist das aber fraglich. Die Indizien gegen den Schwager werden laut dem Bericht als dünn bewertet. Innerhalb der Polizei gebe es sogar die Befürchtung, dass die Ermittlungen komplett neu aufgerollt werden müssen. Damit würde alles wieder bei Null beginnen. „Das wäre ein Desaster“, so ein Beamter zur Berliner Morgenpost. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass die Ermittler zunehmend verstimmt seien, weil sich Rebeccas Familie immer wieder öffentlich äußert und Einzelheiten aus den Ermittlungen preisgibt.

Vermisste Rebecca Reusch (15) aus Berlin: Keine neue Suchaktion der Polizei geplant

22.00 Uhr: Die Arbeit der Polizei wurde bereits mehrfach kritisiert. Dabei steht vor allem der Schwager von Rebecca im Mittelpunkt. Die Polizei wird dafür kritisiert, dass sie ihn als Verdächtigen benannt hat. Der Vorwurf: Die Unschuldsvermutung werde dabei ausgehebelt. Er stehe damit als Täter da, obwohl es noch nicht einmal eine Anklage gegen ihn gibt. Stefan Conen, Verteidiger von Rebeccas Schwager sagte im RBB-Inforadio: „Und nicht nur im Ermittlungsverfahren, sondern bis zum Abschluss eines Verfahrens.“

21.53 Uhr: Seit mittlerweile drei Wochen wird die Berliner Schülerin Rebecca vermisst, doch von ihr fehlt leider weiter jede Spur. Eine Polizeisprecherin bestätigt Bild.de, dass sich die Ermittler derzeit darauf konzentrieren, die Hinweise aus der Bevölkerung auszuwerten: „Das wird noch viel Zeit kosten.“ Bislang gingen laut dem Bericht mehr als 1200 Hinweise ein. Einen entscheidenden Hinweis hat es bislang aber offenbar nicht gegeben. Denn: Von weiteren geplanten sei derzeit nichts bekannt, zitiert Bild.de.

Alle News zur vermissten Rebecca aus Berlin vom 11. März

13.23 Uhr: Von weiteren Suchaktion der Polizei ist bislang nichts bekannt. Die Polizei konzentriert sich im Vermisstenfall um Rebecca darauf, die über 1.200 Hinweise aus der Bevölkerung weiter auszuwerten. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag der Deutschen Presse Agentur. „Das wird noch viel Zeit kosten.“

10.05 Uhr: Rebeccas Schwager könnte schon bald wieder auf freiem Fuß sein. Denn es scheint, als hätte die Polizei nichts Belastendes gegen den 27-Jährigen in der Hand. Seine Anwältin könnte einen Haftprüfungstermin beantragen und ihn so aus der U-Haft holen - das hat sie laut Bild-Informationen jedoch bislang noch nicht getan.

Wenn so ein Antrag gestellt wird, könnte er spätestens in zwei Wochen das Gefängnis verlassen. Denn laut Gesetz, darf eine Haftprüfung nicht länger als zwei Wochen dauern. Das heißt jedoch nicht, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt werden würden. Die Staatsanwaltschaft könnte, wenn es neue Beweise gibt, einen neuen Haftbefehl erlassen.

Rebecca vermisst: Hat ein Drogen-Deal etwas mit ihrem Verschwinden zu tun?

Update vom 11. März, 9.16 Uhr: Noch immer gibt es keine Spur von der vermissten Rebecca aus Berlin. Ihr Schwager, der 27-jährige Florian R., sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft und schweigt bisher zu allen Vorwürfen. Wie die Bild erfahren haben soll, wollte er mit dem Auto zu einem Drogen-Deal nach Polen fahren. Deswegen hätten Zeugen sein Auto auf der Autobahn gesehen. Allerdings gibt es auch Hinweise, dass der pinke Twingo auch in dem Waldstück, in dem die Polizei nach dem Mädchen gesucht hat, gesehen wurde.

Am Sonntag (10. März) wurde die Suche nach dem Mädchen nicht weitergeführt. Ob die Polizei heute noch einmal das Waldstück durchkämmen wird oder möglicherweise neuen Hinweisen nachgehen wird, ist noch unklar.

Alle News zu Rebecca aus Berlin vom 10. März

19.45 Uhr: Es ist eines der vielen großen Rätsel im Fall Rebecca: Wohin genau war ihr Schwager Florian R. mit dem himbeerroten Twingo unterwegs, als er am Tag von Rebeccas Verschwinden von einer Verkehrsüberwachungskamera aufgezeichnet wurde? Der Tatverdächtige schweigt - doch nun will die Bild erfahren haben, was dahinter stecken könnte.

Nach Informationen des Boulevardblatts soll ein Drogen-Deal der Grund für seine Fahrt gewesen sein - das soll Florian R. seinem Schwiegervater erzählt haben. Rebeccas Vater hatte Florian R. nach dessen Entlassung nach der ersten Festnahme zur Rede gestellt. Im Zuge dieses Gesprächs soll Florian R. dem Schwiegervater gestanden haben, dass er wegen eines Drogengeschäfts nach Polen gefahren sei. Gegenüber der Polizei soll der junge Mann dieses Geständnis jedoch nicht abgelegt haben - offenbar aus Angst, für diesen Drogen-Deal belangt zu werden.

Wie die Bild weiter berichtet, soll der Vater gegenüber dem Boulevardblatt gesagt haben: „Die Polizei wertet diese Aussage als Schutzbehauptung. Ich hatte ihm gesagt, er möge doch überlegen. Es ist doch viel schlimmer, als Mordverdächtiger im Gefängnis zu sitzen. Auch seine Anwältin soll ihm geraten haben, nichts zu sagen. Wir stehen weiter hinter ihm.“

Video: Schwester von Rebecca gibt persönliche Einblicke

Vermisste Rebecca: Schwager Florian R. ist polizeibekannt - Familie hält trotzdem zu ihm

14.12 Uhr: Mittlerweile sind 1200 Hinweise bei der Polizei zu Rebeccas Verschwinden eingegangen. Diese müssen, nachdem die Suche in den Brandenburger Wälder erfolglos blieb, nun neu bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, ob sie nun eine neue Spur verfolgen können. Rebeccas Familie glaubt immer noch, dass sie lebt. Ihre Mutter Brigitte (52) ruft daher alle auf: „Die Leute sollen in Kellern und Lauben gucken, sie wird irgendwo festgehalten.“ Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Rebeccas Familie hält zu ihrem Schwager Florian R.

12.20 Uhr: Obwohl die Indizien gegen Florian R. sprechen, hält die Familie geschlossen zu ihm. Sie glauben an seine Unschuld. Der „Bild am Sonntag“ bestätigte Rebeccas Schwester Vivien das noch einmal: „Viele sprechen schlecht über uns, fragen, warum wir Florian noch decken. Das macht uns so traurig. Dass er ihr etwas angetan hat, ist undenkbar. Er ist ein ganz lieber Mensch.“ Von seiner kriminellen Vergangenheit kein Wort. Will die Familie es nicht wahrhaben oder hat sich Florian R. nach seiner Vergangenheit gewandelt und sitzt völlig zu Unrecht in U-Haft? Immerhin hat er mit Rebeccas Schwester Jessica inzwischen eine Tochter und seine Taten sind einige Zeit her.

Psychotherapeut und Trauma-Experte Dr. Christian Lüdke (58) erklärt gegenüber der bild.de (bezahlbarer Inhalt): „Die Familie befindet sich in einer seelischen Ausnahmesituation. Wenn der ­Täter ein Fremder ist, kann man die Wut nach außen projizieren. Ist es ein Familienangehöriger, schwankt man zwischen Zorn und Liebe. Das Gehirn ist mit der Verarbeitung zwei so unterschiedlicher Gefühle überfordert. Die Familie hat sich für Liebe entschieden.“ Weiterhin erklärt der Experte, dass es sich hier um eine ziemliche Belastungsprobe für die Familie handelt, da Florian R. mittlerweile ein fester Bestandteil der Familie ist. Für Rebeccas Eltern ist er wie ein Sohn und für Jessica ist er die große Liebe und Vater ihres Kindes.

Update vom 10. März, 7.07 Uhr: Auch weiterhin gibt es keine neue Informationen über den Verbleib der vermissten Rebecca aus Berlin. Die ältere Schwester der 15-Jährigen veröffentlichte ein Bild in einer Story auf Instagram, das sie Rebecca widmete. „Ich hoffe meine Gebete werden erhört“ schrieb Vivien in der Nacht zu Sonntag zu einem Bild ihrer Schwester. Sie widmete Rebecca zudem emotionale Worte, die sie mit einem Herz versah: „Ich liebe dich, Prinzessin“.

Vermisste Rebecca (15): Ihr Schwager Florian R. ist der Polizei bereits bekannt

22.17 Uhr: Zwar ist Rebeccas Schwager der Berliner Polizei bisher unbekannt gewesen, jedoch nicht den Kollegen in Brandenburg. 2014 wurde er, wie bild.de berichtet, bereits schon einmal wegen Verstoßes gegen das Waffen-und Sprengstoffgesetz in Frankfurt (Oder) zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll dabei illegal mit „Polenböllern“ gehandelt haben.

Vermisste Rebecca: Suche wird am Sonntag nicht fortgesetzt

21.25 Uhr: Auch der dritte Tag der Suche blieb ohne Ergebnis. Gegen 17.30 Uhr wurde die Suche der Mordkommission nach Rebecca in Brandenburg für heute eingestellt. Jedoch keimte kurzzeitig Hoffnung auf Klärung des Falls auf, als Leichenhunde gegen 17 Uhr am Storkower Kanal nahe der Friedersdorfer Hauptstraße anschlugen. Die Spürhunde hatten einen verdächtigen Geruch aufgenommen. Jedoch entpuppte die Hoffnung sich kurz danach als Fehlalarm. Die Hunde hatte lediglich ein totes Tier aufgespürt. Wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte, soll die Suche am Sonntag nicht weitergeführt werden.

So trauert Rebeccas Schwester Vivien um sie

17.33 Uhr: Noch immer fehlt jede Spur von Rebecca. Vor allem ihre ältere Schwester Vivien trauert öffentlich und postet immer wieder Bilder von sich und ihrer kleinen Schwester. So teilte sie am 7. März Bilder, die sie in verschiedenen Lebenslagen zeigten. Auch Kinderfotos von Rebecca waren dabei.

Außerdem schreibt Vivien: „Weihnachten 2002 haben meine große Schwester und ich uns eine kleine Schwester gewünscht. Neun Monate später warst du da, mein kleiner Engel. Bitte helft mir, meine kleine Schwester zu finden!“

+ Vivien postete mehrere Bilder, die sie und ihre Familie (samt Rebecca) zeigen. © Instagram/viiiivaaa

„Ich schaue unsere Bilder an. Ich schaue deine Bilder an. Mein Herz ist gebrochen. Du fehlst mir so sehr“, schreibt Vivien weiter und endet mit den Worten: „Die Hoffnung stirbt zuletzt ... “

Die Familie hofft demnach nach wie vor, Rebecca noch lebend zu finden. Außerdem steht die Familie noch immer hinter dem Schwager Florian R. Laut Rebeccas Vater hätte die mysteriöse Twingo-Fahrt des Schwiegersohnes andere Gründe. „Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf,“ so Rebeccas Vater gegenüber RTL. In der Bild-Zeitung appellierte er jedoch an seinen Schwiegersohn, endlich sein Schwiegen zu brechen.

Von Rebecca fehlt noch immer jede Spur

16.27 Uhr: Wie die Welt berichtet, verschickte Rebecca noch kurz vor ihrem Verschwinden eine WhatsApp Nachricht. Danach war ihr Handy aus und ihre Mutter konnte sie nicht mehr erreichen. Ihr Vater vermutet daher, dass sie irgendwo festgehalten werde, da sie sich sonst immer sofort melde, sobald sie sich nur fünf Minuten verspätete.

15.16 Uhr: Entgegen der üblichen Ermittlungen soll die Mordkommission massiv vor Ort sein, wie die Polizei gegenüber Focus.de bestätigte. Auch dies deute darauf hin, dass der einzige Zeuge mit einem heißen Tipp mehr als nur den himbeerroten Twingo in dem Waldstück beobachtet haben könnte. Zudem soll die Mordkommission inzwischen auch den Einsatz von Tauchern erwägen, da das Waldstück an einen See grenze.

Suche nach Rebecca: Suchaktion am Wolziger See

14.36 Uhr:Die Polizei verlagert den Schwerpunkt der Suche weiter nach Westen in Richtung des Wolziger Sees. Spezielle Spürhunde der Polizei zur Unterstützung aus anderen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wurden nach Brandenburg gebracht. Auch Polizeiautos aus Thüringen wurden gesehen. Am Freitag hatte die Polizei zudem private Suchhunde eingesetzt. Mehrere Autos entsprechender Vereine oder Firmen mit Nummernschildern aus Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden von der Polizei mit Blaulicht zu dem Wald eskortiert, wie jetzt bekannt wurde.

12.31 Uhr: Nach Informationen der „Bild“- Zeitung handelt es sich bei der Anwältin des Schwagers um die ehemalige Polizistin Petra Klein. „Als ehemalige Kriminaldirektorin und Fachanwältin für Strafrecht verfüge ich über ein breites Spektrum an Erfahrung sowohl in der Aufdeckung von Straftaten als auch in der Strafverteidigung“, schreibt sie auf ihrer Homepage.

Berliner Polizei sucht weiter mit Spürhunden nach Rebecca

11.33 Uhr: Den dritten Tag in Folge sucht die Berliner Polizei mit einer Hundertschaft und Spürhunden nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca. Erneut werde das weitläufige Waldgebiet bei Kummersdorf rund 50 Kilometer südöstlich von Berlin durchkämmt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Beamten wollten wie in den vergangenen beiden Tagen wieder etwa zwischen 11.00 und 11.30 Uhr starten, in etwa da, wo sie am Freitag bei Einbruch der Dunkelheit aufgehört hätten.

Inzwischen seien in den knapp drei Wochen mehr als 1000 Hinweise zu dem Fall eingegangen, sagte die Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die würden alle geprüft und dann je nach möglicher Bedeutung priorisiert. Dabei seien aber auch viele Hinweise, die nicht brauchbar seien.

9.06 Uhr: Seit inzwischen fünf Tagen sitzt der tatverdächtige Schwager von Rebecca (15) in Untersuchungshaft. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hat sich Florian R. inzwischen eine Anwältin genommen. Er freue sich auf ihren Besuch in der U-Haft, hieß es.

Update vom 9. März, 6.13 Uhr: Schon seit fast drei Wochen wird die 15-jährige Rebecca vermisst. Am Freitag durchsuchten Polizisten einen Wald bei Kummersdorf in Brandenburg - rund 50 Kilometer südöstlich von Berlin. Eingesetzt wurden zwölf Suchhunde aus Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Auch heute soll die Suche fortgesetzt werden. Erneut konzentriere sich der Einsatz laut Polizei auf das weitläufige Waldgebiet südöstliche von Berlin.

Vermisste Rebecca: Erfahrene Ermittler „überrascht und irritiert“ über ein Detail

22.57 Uhr: Die Suche nach der vermissten Rebecca in einem Waldstück bei Brandenburg wird auch am Samstag fortgesetzt. Das gab ein Polizei-Sprecher am Freitagabend bekannt. Erneut ist die Polizei mit einer Hundertschaft im Einsatz. Man stelle sich auch darauf ein, die Suche am Samstag fortzusetzen.

21.52 Uhr: Er könnte einer der Schlüssel im Fall der verschwundene Rebecca aus Berlin sein: der himbeerrote Renault Twingo von Rebeccas Schwester. Nach Informationen des Berliner Kuriers wurde das Fahrzeug nun wieder der Halterin übergeben und vor dem Haus der Familie gesichtet. In dem Wagen wurden sowohl Haare von Rebecca, als auch die Fasern einer ebenfalls verschwundenen Fleece-Decke gefunden, weswegen der Renault mehr oder weniger zum Mittelpunkt der laufenden Ermittlungen wurde.

Darüber hinaus war der Schwager der Verschwundenen, der derzeit als Hauptverdächtiger gehandelt wird, in dem Auto zwischen dem 18. und 19. Februar - dem Zeitpunkt von Rebeccas Verschwinden - unterwegs. Am Donnerstagabend wurde das Fahrzeug nun wieder den Besitzern übergeben, nachdem die Spurensicherung abgeschlossen wurde. Obwohl dieses Vorgehen juristisch als „normal“ einzustufen ist, zeigen sich erfahrene Ermittler „überrascht und irritiert“ über den frühen Zeitpunkt der Rückgabe.

Bitte um Mithilfe im Fall Rebecca R.

Der himbeerrote Renault Twingo des Verdächtigen war am 18. & 19.2. zwischen Berlin & #FrankfurtOder auf der #BAB12 unterwegs.

Unsere #Moko veröffentlicht auch Bilder des Verdächtigen & hat diese Fragen:https://t.co/RZodufoook@PolizeiBB

^tsm pic.twitter.com/VzY1oE3OkE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 6. März 2019

Nach Aussagen der Familie, gebe es für die Spuren im Auto von Rebeccas Schwester eine logische Erklärung. In Ermittlerkreisen erhärteten die gefundenen Haare jedoch den Verdacht, dass Florian R., der Schwager der Vermissten, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte.

18.08 Uhr: Die zweite von der Polizei groß angelegte Suche nach der vermissten Rebecca wurde am Freitagabend erneut ohne Erfolg beendet. Eine Hundertschaft von Polizisten hatte den ganzen Tag gemeinsam mit zwölf Suchhunden ein Waldstück bei dem Ort Kummersdorf durchkämmt. Unklar ist noch, ob die Suche am Samstagmorgen am selben Ort fortgeführt wird.

Vermisste Berlinerin Rebecca: Deshalb wird sie mit diesem Pony-Foto gesucht

14.32 Uhr: Schmolllippen, blaue Augen und blonder Pony. Rebecca Reusch wird seit nunmehr über zwei Wochen mit einem Foto gesucht, das von ihrem Instagram-Account stammt. Es wurde offensichtlich mit Beauty-Filtern bearbeitet. Warum also dieses Foto für die öffentliche Suche gewählt?

Die „Welt“ ging dem auf dem Grund. Die Erklärung ist simpel. Die Familienangehörigen bestimmen über die Bilder der Vermissten. So erklärte eine Sprecherin des Berliner Landeskriminalamtes: „Das sind die Bilder, auf denen man die Kinder auch erkennt. Wir sind davon abhängig, dass sie uns diese Fotos geben.“ Es sei ja „nicht im Sinne der Sache“, dass die Verwandten Fotos weitergeben, auf denen die Vermissten sich selbst nicht ähnelten.

Im Fall von Rebecca gibt es noch eine andere Erklärung: Wie Rebeccas Vater dem Sender „n-tv“ sagte, habe die Familie so gut wie keine ungefilterten Fotos von Rebecca. „Nur das Bild von der Konfirmation im letzten Jahr.“

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Rebecca. © dpa / ---

Medienpsychologe Joe Groebel ist gespalten. So habe sich das „Einfühlungsvermögen mit dem Opfer durch die Präsenz des Bildes erhöht. Durch die ständige Wiederholung rückt einem das Mädchen vermeintlich näher, man hat das Gefühl, es zu kennen“, so der Experte in der „Welt“. Für die Fahndung sei das Foto jedoch sicher nicht optimal, aber es habe dazu geführt, dass Aufmerksamkeit entstanden sei. Hoffen wir, dass Rebecca bald gefunden wird.

11.43 Uhr: Wie die Polizei Berlin nun bestätigt, startete der neue Sucheinsatz einer Hundertschaft im gleichen Gebiet, wie am gestrigen Donnerstag. Demnach wird auch heute in einem Waldstück bei Storkow nach dem vermissten Mädchen gesucht.

Heute wird die Suche nach #Rebecca in dem Waldstück bei #Storkow fortgesetzt. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir Medienvertretende & Öffentlichkeit informieren.

Eine Medienbetreuung vor Ort findet aktuell nicht statt.

^yt pic.twitter.com/LyQ5SKGoEb — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 8. März 2019

Vermisste Rebecca aus Berlin: Staatsanwaltschaft kritisiert Familie

10.34 Uhr: Wie die Welt nun berichtet, gibt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rebeccas Familie eine Teilschuld für die bislang schleppenden Ermittlungen. „Es bringt immer eine gewisse Unruhe rein und es ist für die Ermittlungen immer ein bisschen störend, wenn zu viele Interviews von außen in die Ermittlungen reinwirken. Doch sie hat natürlich auch ein Recht sich zu äußern“, erklärt Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, in dem Interview. Dieser Umstand sei nicht unbedingt glücklich für die Ermittlungen, die sowieso schleppend verlaufen. Den Gang an die Öffentlichkeit wolle er jedoch nicht im Einzelnen bewerten. „Wir haben keinerlei Hinweise, dass Rebecca noch lebt. Wir wissen nach wie vor nicht wo Rebecca ist und wir tun alles, um dies zu klären“ erklärt Steltner weiter.

10.19 Uhr: Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der B.Z. bestätigt, konzentriert sich die am heutigen Freitag eingesetzte Hundertschaft erneut auf das Waldstück, das bereits am Donnerstag durchkämmt wurde: „Die Suchmaßnahmen werden im Laufe des Tages wieder aufgenommen und konzentrieren sich wieder auf das Waldgebiet südöstlich von Berlin.“

Lesen Sie auch: Wer hat Frank M. aus Rostock gesehen? Er bedarf medizinischer Hilfe, berichtet nordbuzz.de*

Rebecca Reusch aus Berlin: Polizei dementiert Aussage

9.24 Uhr: Wie die Bild in ihrer Freitagsausgabe berichtet, wird im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin noch immer wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts ermittelt. „Der Haftbefehl lautet auf Totschlag“, erklärt Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Am Donnerstag berichtete zunächst der Tagesspiegel, dass der Vermisstenfall mittlerweile als Mord eingestuft werde. „Dazu müsste man genau wissen, was in der Zeit vor ihrem Verschwinden im Haus passiert ist. Das aufzuklären, genau daran arbeiten die Kollegen der Mordkommission“, so Steltner.

8.10 Uhr: Die Suche nach Rebecca aus Berlin geht auch an Tag 19 nach dem Verschwinden des Mädchens weiter. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, seien für diesen Freitag neue Suchaktionen geplant.

Auch die mehr als 300 Hinweise, die nach einer ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend bei den Ermittlern eingingen, würden von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt weiter geprüft. Die Gesamtzahl der Hinweise lag damit am Donnerstag bei rund 700.

Vermisste Rebecca aus Berlin: Polizei geht auf Staatsanwaltschaft los

Update vom 8. März, 6.25 Uhr: Die Polizei Brandenburg ist sauer auf die Berliner Staatsanwaltschaft und ihr Vorgehen im Fall der vermissten Rebecca. Die Staatsanwaltschaft hatte im Zuge der Ermittlungen verraten, dass das sogenannte Kesy-System das Nummernschild des himberroten Renault Twingo erkannt hatte. Der Schwager von Rebecca war mit diesem Fahrzeug am 18. und 19. Februar offenbar zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) unterwegs gewesen. Ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums sagte nun dem Berliner Tagesspiegel: „Wir sind stinksauer, dass die Berliner Behörden Details zu der Anlage und zum Standort einfach ausposaunt haben.“

Eine sehr deutliche Ansage. Die Herausgabe dieser Informationen erschwere die Fahndung nach Autodieben und anderen Straftätern, da zukünftige Straftäter nun wüssten, wie sie sich zu verhalten hätten. Der Berliner Polizei-Berufsverband „Unabhängige“ kritisierte im Tagesspiegel: „Die Einsatztaktik der Polizei zu veröffentlichen, ist eigentlich der Supergau.“

Schwager von Rebecca tatverdächtig: Schwester spricht über heiklen Moment

22.01 Uhr: Die bislang veröffentlichten Indizien gegen den Schwager der vermissten Rebecca sind erdrückend, die Ermittler halten Florian R. noch immer für dringend tatverdächtig. Im Gespräch mit der Bild berichtet Vivien Reusch, ältere Schwester der vermissten Rebecca, über einen besonders heiklen und bedrückenden Moment.

Demnach glaube die 23-Jährige noch immer an die Unschuld ihres Schwagers. „Nachdem die Mordkommission uns die Indizien präsentierte, sagte der Ermittler: ,Was wollen Sie denn noch alles hören, bis Sie glauben, dass er schuldig ist?’ Die hatten von Anfang an nur einen Schuldigen“, erklärt Vivien. Und auch die restliche Familie scheint noch immer hinter dem 27-Jährigen zu stehen. Am Mittwoch äußerte sich auch Vater Bernd über eine mögliche Schuld seines Schwiegersohns. Der 55-Jährige stärkt Florian R. ebenfalls den Rücken.

20.23 Uhr: Die Polizei Berlin hat nun auch offiziell das Ende der Suche nach der vermissten Rebecca in dem besagten Waldstück bei Storkow über Twitter bekanntgegeben. Über weitere Sicherheitsmaßnahmen werde die dritte Mordkommission entscheiden.

Mit Einbruch der Dämmerung wurde die Suche nach #Rebecca in dem Waldstück bei #Storkow eingestellt.

Über weitere Suchmaßnahmen wird unsere 3. #Moko entscheiden.

^yt pic.twitter.com/4W0keiaWNV — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 7. März 2019

Rebecca Reusch aus Berlin: Polizei gibt Suche auf - und trifft Entscheidung

19.45 Uhr: Seit über zwei Wochen fehlt von Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Daher hatten die Ermittler auf die bekannte TV-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ zurückgegriffen. Moderator Rudi Cerne hat sich nun über den außergewöhnlichen Fall geäußert.

18.19 Uhr:

Die Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in einem Waldstück in Brandenburg ist am Donnerstagabend erfolglos eingestellt worden. Die Suche werde weitergehen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei zum Abschluss des siebenstündigen Einsatzes. Diese Entscheidung ist also gefallen. Es sei aber noch nicht bekannt, wann und wo. Unterdessen sind bei der Polizei weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingegangen, die Zahl erhöhte sich auf rund 700.

Mit einer Hundertschaft Polizisten, Suchhunden und einem Hubschrauber wurde am Donnerstag seit 11.00 Uhr ein Waldgebiet nahe dem Ort Storkow südöstlich von Berlin durchkämmt. Die 15-Jährige aus Berlin wird seit dem 18. Februar vermisst. Ihr Schwager ist seit Montag in Untersuchungshaft. Der Deutsche wird verdächtigt, die Jugendliche getötet zu haben. Eine Leiche wurde bisher aber nicht gefunden.

Rebecca Reusch aus Berlin: Warum berichtet die „Tagesschau“ nicht über den Fall?

18.01 Uhr: Wie bereits angekündigt und wohl erwartet stellt die Polizei die Suche nach Rebecca Reusch für heute ein. Ob die Beamten morgen weitersuchen werden, ist laut Tagesspiegel-Reporter Felix Hackenbruch bislang noch unklar.

Die Polizei gibt die Suche nach #Rebecca Reusch für heute auf. Ob die Polizei morgen hier weitersuchen wird, ist noch unklar. @Tagesspiegel pic.twitter.com/oIhT72t1OH — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) 7. März 2019

17.55 Uhr: Der Fall rund um die vermisste Rebecca wirft weiter hohe Wellen - doch in der „Tagesschau“ war das Verschwinden noch kein Thema. Warum der Fall in Deutschlands wichtigster Nachrichten-Sendung noch nicht aufgegriffen wurde, lesen Sie hier.

17.16 Uhr: Die Suche nach der vermissten Rebecca wird bis mindestens 18 Uhr weitergehen. Sollte bis dahin etwas gefunden werden, kann die Suche im schlimmsten Fall auch nach Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt werden. Die Polizei sucht in einem Waldstück, das nur 16 Kilometer von der Autobahnbrücke auf der A2 entfernt ist, bei der das automatische Kennzeichenerfassungssystem der Polizei (KESY) den himbeerroten Renault Twingo erfasst hatte.

Rebecca Reusch aus Berlin: Suche soll bis etwa 18 Uhr andauern

16.26 Uhr: Wie nun Focus Online berichtet, sucht die Hundertschaft der Polizei offenbar bereits seit 11 Uhr Vormittags in dem Waldstück bei Storkow. Am frühen Nachmittag wurde die Suche demnach für eine kurze Pause unterbrochen. Bis etwa 18 Uhr soll der Wald durchkämmt werden, dann könnte es für die Suche möglicherweise zu dunkel werden. "Wir müssen uns den Lichtverhältnissen anpassen. Es kommt aber darauf an, was wir finden. Im schlimmsten Fall werden wir die Suche auch nach Einbruch der Dunkelheit fortsetzen", erklärt eine Sprecherin der Polizei.

Bei der Suche helfen etwa 90 Polizisten, drei Leichenspürhunde, ein Personensuchhund und Kriminaltechniker, wie Focus Online wissen will. Wie der Tagesspiegel berichtet, sollen auch Anwohner in Kummersdorf befragt worden sein. Demnach sollen sich in dem durchsuchten Waldstück auch mehrere Lauben befinden.

15.52 Uhr: Die Suchaktion der Berliner Polizei erfolgt noch immer, nun kritisieren Strafverteidiger das Vorgehen von Ermittlern und auch Medien. Die Darstellungen untergrüben die Unvoreingenommenheit und Fairness gegenüber einem Verdächtigen, dem Schwager der Jugendlichen, „in der frühesten Phase des Verfahrens“, erklärte die Vereinigung Berliner Strafverteidiger am Donnerstag.

Man fordere von der Presse, die Vorverurteilung einzustellen. Zudem sei es auch an der Staatsanwaltschaft, „dem rechtswidrigen Treiben von mindestens Teilen der Ermittler entgegenzutreten“. Diese korrumpierten mit der Weitergabe von Informationen an Medien „die Verfahrensfairness möglicherweise irreparabel“.

15.07 Uhr: Wie die Polizei nun bekanntgab, suchen insgesamt rund 90 Polizisten nach Rebecca. Bei der Suche im Waldgebiet bei Storkow sind demnach auch 4 Diensthunde im Einsatz.

14.17 Uhr: Die Suche soll sich nach Angaben der Brandenburger Polizei auf den Ortsteil Kummersdorf konzentrieren. Es gehe um ein Gebiet an der Hauptstraße Richtung Görsdorf. Die Hundertschaft durchkämmt das Gebiet mit Stöcken und Schaufeln.

+ Der Einsatz soll noch bis 18 Uhr laufen. © dpa / Patrick Pleul

13.47 Uhr: Wie der Tagesspiegel nun berichtet, wird der Vermisstenfall Rebecca mittlerweile nicht mehr als Totschlag, sondern inzwischen als Mordfall behandelt.

13.10 Uhr: Wie die Polizei Berlin nun bestätigte, sucht eine Hundertschaft momentan mit einem Hubschrauber in der Umgebung von Storkow. Dabei wird aktiv einem eingegangenen Hinweis nachgegangen.

Im Fall #Rebecca gehen unsere Kolleg. der #Moko mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft und einem Hubschrauber in der Umgebung von #Storkow aktuell einem Hinweis nach.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 7. März 2019

Rebecca aus Berlin vermisst: Polizei sucht mit Hundertschaft

13.01 Uhr: Wie die Bild berichtet wird aktuell mit einer Hundertschaft nach dem Leichnam des Mädchens gesucht. Die Polizei sucht offenbar im Bereich zwischen Wolzig und Kunersdorf (Ostbrandenburg) nach Hinweisen oder gar dem Mädchen selbst. An der Suche beteiligt ist demnach unter anderem ein Hubschrauber.

Im Gespräch mit Rudi Cerne deutete Chefermittler Michael Hoffmann bei Aktenzeichen XY bereits einen möglichen Ablageort der Leiche an. „Wir erhoffen uns Hinweise von Personen, die Gegenstände oder Verdächtiges möglicherweise im Wald aufgefunden haben“, erklärte Hoffmann im ZDF. Bei dem nun durchsuchten Gebiet in Ostbrandenburg handelt es sich ebenfalls um ein Waldstück.

10.43 Uhr: Wer hat den dringend Tatverdächtigen Florian R. auf der Fahrt Richtung Frankfurt an der Oder gesehen und kann Hinweise zu seinem Zielort sagen? Die Ermittler bitten noch immer um wichtige Hinweise. Am Mittwochmorgen äußerte sich das ZDF dann zu den bislang eingegangenen Zuschauer-Hinweisen. Demnach standen die Telefone den kompletten Abend nicht still.

Aktenzeichen XY sucht nach Rebecca Reusch aus Berlin: Ermittler mit düsterem Verdacht

9.43 Uhr: Nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY ist das Rätsel um die verschwundene Rebecca noch immer mysteriös. Leiter der 3. Berliner Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Michael Hoffmann, bat dabei nicht nur Augenzeugen sich zu melden, sondern veröffentlichte ebenfalls weitere wichtige Informationen. Demnach verschwanden zusammen mit Rebecca nicht wie bislang angenommen lediglich ihre rosa Jacke, schwarze Schuhe, eine lila Fleecedecke und ein Rucksack der Marke „Vans“, sondern ebenfalls ein weißer Kapuzenpulli, eine rosa Handtasche, eine pinke Sofortbildkamera der Marke Fuji und ein rosa Geldbeutel der Marke „Michael Kors“. Wer hat diese Gegenstände gefunden?

„Wir gehen inzwischen fest davon aus, dass es sich hierbei um ein Tötungsdelikt handelt. Der Tatverdacht gegen den Schwager hat sich erhärtet, er schweigt jedoch zur Sache“, erklärte Michael Hoffmann am Mittwochabend. Dann äußert der Ermittler einen düsteren Verdacht: „Wenn wir das Telefonverhalten von Rebecca und die Auswertung der Router-Daten im Haus des Schwagers beachten, kommen wir zu dem Schluss, dass Rebecca das Haus nicht verlassen haben dürfte. Zu dieser Zeit war der Schwager allein mit Rebecca.“

+ Zusammen mit Rebecca verschwanden ein roter Rucksack, eine rosa Handtasche und eine pinke Sofortbildkamera. © LKA Berlin

+ Rebecca war mit einem weißen Kapuzenpulli, einer rosa Plüschjacke und schwarz-weißen „Vans“ bekleidet. © LKA Berlin

Wie Michael Hoffmann bei Aktenzeichen XY weiter berichtete, werden auch explizit Freunde und das engere Umfeld des dringend Tatverdächtigen angesprochen: „Wir haben uns entschlossen das Bild des Tatverdächtigen zu veröffentlichen. Wer kann etwas zum Bekanntenkreis sagen? Wer kennt Ankerpunkte zwischen ihm und Frankfurt/Oder?“

Noch immer keine Spur von Rebecca aus Berlin

Update vom 7. März 2019, 06.18 Uhr: Nach der Veröffentlichung neuer Informationen und Fotos zu dem Fall der vermissten Rebecca hofft die Berliner Kriminalpolizei auf entscheidende Hinweise aus Brandenburg. Dort war der verdächtige Schwager des Mädchens kurz nach ihrem Verschwinden zweimal mit dem Auto der Familie unterwegs. Die Polizei sucht seit vielen Tagen intensiv nach der 15-Jährigen oder ihrer Leiche. Mit der neuen Öffentlichkeitsfahndung hat sie diese Suche auch auf das östliche Brandenburg ausgeweitet.

Rebecca war in den Morgenstunden des 18. Februar aus dem Haus der Schwester verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Nach Ansicht der Ermittler hatte sie zum Zeitpunkt ihrer mutmaßlichen Tötung das Haus ihres Schwagers wohl nicht verlassen. Das sagte Michael Hoffmann vom Landeskriminalamt Berlin in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend. Der dringend tatverdächtige Schwager von Rebecca sei zur mutmaßlichen Tatzeit allein mit ihr im Haus gewesen. Dies ergebe sich vor allem aus dem Telefonverhalten Rebeccas und den Router-Daten im Haus des Schwagers.

Rebecca (15) vermisst: Das steckt hinter dem Schweigen ihres Schwagers - Schwester verteidigt ihn

22.02 Uhr: Der Fall Rebecca wurde Mittwochabend bei Aktenzeichen XY diskutiert. Neue Erkenntnisse gab es zunächst nicht, die Polizei bestätigte lediglich, dass es sich vermutlich um ein Tötungsdelikt handle. Da alles darauf hindeute, dass Rebecca das Haus ihres Schwagers nie selbst verlassen habe, gelte der 27-Jährige als dringend tatverdächtig. Am Ende der Sendung gibt ein Beamter des LKA München bekannt, dass sich außerordentlich viele Zuschauer telefonisch gemeldet hätten und sie gar nicht alle Anrufe beantworten könnten. Vielleicht kommt man der Aufklärung des Falls Rebecca dadurch ein Stückchen näher. Genauere Informationen zur Sendung finden Sie hier.

Rebecca Reusch vermisst: Das steckt hinter dem Schweigen ihres Schwagers

20.50 Uhr: Seit Montag befindet sich Rebeccas Schwager in Untersuchungshaft. Während die gesamte Familie des Mädchens Stellung bezieht, schweigt der Tatverdächtige vehement. Kriminalpsychologe Helmut Kury bewertet dieses Verhalten gegenüber focus.de als „merkwürdig“. „Wenn er nichts mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun hat, sollte man annehmen, dass er alles tut und sagt, um zur Aufklärung eines möglichen Verbrechens beizutragen“, so Kury.

Auch Kriminalist und Profiler Axel Petermann äußert sich bei Focus Online zum Schweigen des Tatverdächtigen. Sein Verhalten könne zweierlei Gründe haben. Entweder er wolle nichts vor seiner Familie eingestehen oder er mache schlichtweg Gebrauch von seinem Recht zu schweigen. „Der Verdächtige könnte taktieren und abwarten, was man ihm vorwirft, beziehungsweise welche Beweise gegen ihn vorliegen. Aus Angst vor der Strafe könnte er darauf hoffen, dass man ihm eine Tat nicht beweisen kann“, meint Petermann gegenüber des Online Portals. Durch sein Schweigen würde Rebeccas Schwager sich jedoch die Möglichkeit nehmen, eine Tat zu erklären oder sich selbst zu entlasten.

Berlin: Rebecca vermisst - Schwager schweigt und bleibt in U-Haft

Ändert der Tatverdächtige sein Verhalten nicht oder gibt es keine neuen Beweise, die ihn entlasten, muss Rebeccas Schwager in U-Haft bleiben, wie die „Bild“ berichtet. Er könne jedoch eine Haftprüfung beantragen, die innerhalb von 14 Tagen vor dem Ermittlungsrichter stattfinden müsse. Würde diese für ihn negativ ausfallen, müsse der 27-Jährige weitere drei Monate bis zur nächsten Prüfung in Haft bleiben. Insgesamt könne er jedoch maximal sechs Monate in Untersuchungshaft bleiben. Ausnahmefälle gebe es nur, wenn zum Beispiel die Ermittlungen besonders schwierig seien.

Rebecca (15) vermisst: Polizei verteidigt Bildauswahl

16.42 Uhr: Die Berliner Polizei hat im Vermisstenfall Rebecca die Auswahl der Fotos des Mädchens verteidigt, die bei der Suche eingesetzt wurden. Unter anderem hatte die „Süddeutsche Zeitung“ kritisiert, dass eines der Porträtbilder kein realistisches Foto sei, sondern möglicherweise von ihr selbst oder Freunden digital bearbeitet und verschönert worden sei.

Das Foto zeigt das Mädchen zudem deutlich geschminkt. Ein Polizeisprecher sagte dazu: „Wir müssen uns danach richten, Bilder zu nehmen, von denen die Angehörigen sagen, dass sie dem Gesuchten sehr ähnlich sehen.“ Bei der Auswahl sei man auf die Unterstützung der Familie angewiesen. Beide Fotos seien unter diesen Gesichtspunkten ausgewählt worden.

Rebecca Reusch vermisst: Aktenzeichen XY berichtet über Vermisstenfall

15.29 Uhr: Der Vermisstenfall Rebecca Reusch bewegt ganz Deutschland. Am Mittwochabend berichtet nun auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ über das Mädchen. Die Ermittler und Moderator Rudi Cerne erhoffen sich neue Hinweise auf den Verbleib der 15-Jährigen.

13.17 Uhr: Nun veröffentlicht auch die Polizei Berlin Fotos des Autos des dringend tatverdächtigen Mannes. Auch die lilafarbene Decke, die zuvor von den Eltern des Mädchens erwähnt wurde, wird auf einem der Bilder gezeigt.

Bitte um Mithilfe im Fall Rebecca R.

Der himbeerrote Renault Twingo des Verdächtigen war am 18. & 19.2. zwischen Berlin & #FrankfurtOder auf der #BAB12 unterwegs.

Unsere #Moko veröffentlicht auch Bilder des Verdächtigen & hat diese Fragen:https://t.co/RZodufoook@PolizeiBB

^tsm pic.twitter.com/VzY1oE3OkE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 6. März 2019

12.58 Uhr: Wie Focus Online berichtet, äußerte sich die Staatsanwaltschaft nun mit weiteren Informationen zu dem Vermisstenfall. In dem veröffentlichten Statement wird bestätigt, dass das Familienauto von einem Kennzeichenerkennungssystem am Tag des Verschwindens von Rebecca um 10.47 Uhr auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt/Oder registriert wurde. Ein weiteres Mal dann am Folgetag um 22.39 Uhr. Die Staatsanwaltschaft bestätigte ebenfalls, dass zu diesen genannten Zeiten nur der Schwager Zugriff auf das Auto hatte.

+ Die Ermittler wenden sich nun an die Bevölkerung.

Die Ermittler wenden sich nun mit einem Foto des dringend Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe.

Wer hat das Auto des Tatverdächtigen am Vormittag des 18. Februar 2019 und/oder in den Nachtstunden vom 19. zum 20. Februar gesehen?

Wer kann Angaben zu Aufenthaltsorten des Tatverdächtigen zu diesen Zeiten machen?

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Bezugspunkte von ihm benennen, die zwischen Berlin und Frankfurt/Oder liegen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der abgebildeten Fleecedecke (Größe ca. 150 × 200 cm) machen, die seit der Tat aus dem Haushalt des Tatverdächtigen fehlt?

Hinweise nehmen die Ermittler unter 030 / 4664911333 entgegen.

Video: Neue Zeugin glaubwürdig?

12.17 Uhr: Im Interview mit RTL äußerte sich nun Bernd Reusch, der Vater des vermissten Mädchens. „Man versucht normal weiterzumachen, aber es ist schwer“, versucht der 55-Jährige seine Gefühle auszudrücken. Trotz aller durch die Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe nimmt der Familienvater seinen Schwiegersohn in Schutz: „Manch einer würde ihm an die Gurgel gehen, aber wir glauben es nicht. Er macht sowas nicht, es passt nicht. Das geht nicht.“

Und auch die Fahrt des Schwagers Richtung Frankfurt an der Oder kann Bernd Reusch begründen: „Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf und ich hoffe, dass sich das jetzt aufklärt.“

Währenddessen behauptet Samantha J. aus Berlin, Rebecca noch am Tag des Verschwindens an einer Bushaltestelle gesehen zu haben. „Ich hatte Rebecca schon öfter gesehen und mir war klar, dass sie es zu 100% ist“, so die Schülerin. Trotzdem verdächtigt die Polizei auch weiterhin den Schwager der Vermissten des Totschlags. Im Interview mit RTL wandte sich der Vater dann noch mit einem seltsamen Appell an seinen Schwiegersohn. Obwohl der 55-Jährige noch immer an die Unschuld seines Schwiegersohns glaubt, bittet er ihn: „Florian, rede einfach! Klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht. In die richtige Richtung. Damit wir Becci finden.“

Rebecca (15) vermisst: Mutter rechtfertigt eindeutige Indizien gegen tatverdächtigen Schwager

Berlin - Ganz Deutschland nimmt Anteil am Schicksal der vermissten Rebecca aus Berlin. Seit dem 18. Februar fehlt von der 15-Jährigen jede Spur, am Montag wurde dann erneut der Schwager des Mädchens festgenommen. Florian R. sitzt seitdem in Untersuchungshaft in Berlin-Moabit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen Totschlag des Mädchens vor, obwohl noch keine Leiche entdeckt wurde.

Aufgrund mehrerer Indizien hält die Polizei Berlin Rebecca jedoch für tot, einige Punkte scheinen gegen den Schwager zu sprechen. So wurden mehrere vom Berliner Koch getätigte Aussagen von aktuellen Ermittlungsergebnissen widerlegt. Lesen Sie hier alle bisher bekannten Fakten zum Vermisstenfall Rebecca Reusch.

Rebecca (15) aus Berlin vermisst: Brigitte Reusch äußert sich

Im Gespräch mit der Bild nimmt Mutter Brigitte Reusch ihren in Untersuchungshaft sitzenden Schwiegersohn weiter in Schutz. Obwohl Haare ihrer Tochter im Kofferraum des Tatverdächtigen und seiner Frau gefunden wurden, meint die 52-Jährige: „Dass frische Haare in dem Auto sind, ist logisch, weil Jessicas Tochter noch am Vortag mit Rebecca im Auto spielen wollte, als sie vom Spielplatz kam.“ Und auch für die Fasern der verschwundenen Decke im Auto hat Brigitte Reusch eine plausible Erklärung: „Die Decke war auf zig Ausflügen mit den Kindern dabei, die reist immer umher.“

Demnach habe Florian R. der Familie gegenüber alle von der Staatsanwaltschaft angeschuldigten Indizien glaubhaft erklären können. „Wir wussten sogar, dass er an dem Vormittag mit dem Auto unterwegs war, auch dafür gibt es eine glaubhafte Erklärung“, so Brigitte Reusch. Das Kennzeichen des Twingo wurde von der Polizei am Morgen des Verschwindens auf der Autobahn in Brandenburg registriert.

Und auch Rebeccas ältere Schwester Vivien steht nach wie vor hinter ihrem Schwager: „Wir als Familie stehen nach wie vor hinter ihm. Wir halten zusammen. Die Beweislage hat sich ja nicht geändert.“

mm/tz

