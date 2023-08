Reagiert „der Staat“ hier angemessen? 11 Polizisten umzingeln mit Küchenmesser bewaffneten Mann

Von: Niklas Noack

Teilen

Polizisten nehmen einen Mann in Schwaigern (Landkreis Heilbronn) fest. © David Lütke/Twitter

Polizisten haben im baden-württembergischen Schwaigern (Landkreis Heilbronn) einen mit einem Messer bewaffneten Mann überwältigt. War der Einsatz angemessen?

Schwaigern - In der Kleinstadt Schwaigern in Baden-Württemberg kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. BW24 erklärt, wie die Situation zwischen dem mit einem Küchenmesser bewaffneten Mann und elf Polizisten abgelaufen ist und stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Darüber gab es auch bei Social Media verschiedene Meinungen. Manchen fanden sogar, die Polizisten hätten schießen sollen, während andere von überforderten Beamten sprachen. Immer wieder stellt sich die Frage, inwiefern Polizisten bei Einsätzen mit Menschen, die sich in psychischen Ausnahmezuständen befinden, angemessen reagieren. In der Vergangenheit gab es bereits Fälle, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Von dem Vorfall in Schwaigern gibt es ein Video.