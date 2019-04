Zwei Kinder spurlos verschwunden - Große Suchaktion der Polizei erfolglos

Seit Sonntagabend fehlt von Emilia und Jan aus Ratingen jede Spur. Die zwei Kinder waren mit ihren Fahrrädern unterwegs, verschwanden aber plötzlich. Eine große Suchaktion der Polizei verlief bisher ohne Erfolg.

Ratingen - Seit Sonntagabend werden in Ratingen zwei Kinder im Alter von 6 und 14 Jahren vermisst. Der ältere Junge hatte nach Angaben der Polizei gemeinsam mit dem jüngeren Mädchen im Bereich einer Kleingartenanlage an der Fliedner Straße in Ratingen-Süd gespielt. Beide waren mit ihren Fahrrädern unterwegs. Gegen 20 Uhr bemerkten dann die Eltern der jeweiligen Kinder deren Verschwinden.

Ratingen: Mädchen und Junge spurlos verschwunden - Polizei sucht mit 100 Beamten und veröffentlicht Bilder

Das Verschwinden der Kinder wurde der Ratinger Polizei kurz danach gemeldet. Seitdem hat diese die ganze Nacht zu Montag mit bis zu 100 Beamten, einem Hubschrauber und mehreren Spürhunden nach den beiden Kindern gesucht. Doch trotz dieser intensiven Suche sowie Mitfahndung öffentlicher Verkehrsbetriebe und örtlicher Taxizentralen verliefen bisher alle Suchmaßnahmen ohne Erfolg. Eine Sprecherin der Polizei sagte gegenüber der Deutschen Presseagentur, dass die Umstände des Verschwindens völlig unklar sind.

Aus diesem Grund startete die Polizei auf Wunsch der Angehörigen eine Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Vermissten. Auch Bilder der Kinder wurden am Montagmorgen veröffentlicht. Sie werden wie folgt beschrieben:

Emilia Nikolay:

6-jähriges Mädchen;

westeuropäisches Erscheinungsbild;



braune, rückenlange Haare;



ca. 130 cm groß und schlank;

bekleidet mit weißer Bluse, rosa Strickjacke, blauer Hose und schwarzen Nike-Schuhen, führte in ihrem Fahrradkorb am Lenker zudem eine pinkfarbene Jacke mit;

unterwegs auf einem Kinderfahrrad der Marke Zündapp mit Korb am Lenker.

Jan Weise:

14-jähriger Junge;

westeuropäisches Erscheinungsbild;



kinnlange, hellbraune, strubbelige Haare;



ca. 170 cm groß, mit schlanker Statur;

bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzem T-Shirt mit aufgedrucktem Comic-Alien, graue Turnschuhe;

unterwegs mit einem weißen Mountainbike.

Ratingen: Wer hat eines oder beide Kinder seit dem Sonntagabend gesehen?

Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, aber auch jede andere Polizeidienststelle sowie der polizeiliche Notruf 110, jederzeit entgegen.

fm/dpa