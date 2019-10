Urlaubsgast vermisst: Zuletzt trug er grünen Rucksack - Polizei sucht fieberhaft

Die Polizei sucht fieberhaft nach einem Vermissten. Der Mann ist Urlaubsgast einer Ferienwohnung in Ramsau bei Berchtesgaden. Zuletzt wurde er mit einem Rucksack gesehen.

Ramsau - Seit Montagabend wird der 78-jährige Urlaubsgast Ewald T. vermisst. Er wurde letztmals am 14.10.19 gegen 17:15 Uhr in der Nähe seiner Ferienwohnung in Ramsau bei Berchtesgaden gesehen.

Ramsau/Berchtesgaden: Urlauber spurlos verschwunden - Suche erfolglos

Herr T. brach zu einer Wanderung auf, ohne seinen Angehörigen Bescheid zu geben. Die bisherige Suche verlief ergebnislos.

Vermisster Urlauber in Ramsau - Beschreibung

+ Seit Montagabend vermisst: Erwald T. in Ramsau bei Berchtesgaden. © Polizei Ramsau

Herr T. ist ca. 170 cm groß

schlank und hat graues Haar

Er trägt eine dunkelblaue Wanderjacke mit einem hellblauen Streifen.

Er führt wahrscheinlich einen grünen Rucksack mit

Zeugenaufruf: Wer Hinweise auf den Aufenthalt des Herrn T. geben kann, wendet sich bitte an die PI Berchtesgaden unter 08652/94670 oder an jede andere Polizeidienststelle.

kmm