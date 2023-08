Betrunkener Teenager (17) rast mit Mietwagen vor Polizei davon – 16-Jährige stirbt

Der Audi Q2 einer Carsharing-Firma wurde völlig zerstört. © Lars Jäger/WupperVideo

Tödlicher Unfall in Köln: Ein 17-Jähriger ist betrunken und ohne Führerschein bei der Flucht vor der Polizei mit einem Mietwagen verunglückt. Eine 16-Jährige stirbt.

Update vom 28. August, 11:05 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall in Köln-Niehl, bei dem sechs Teenager in der Nacht zum Sonntag mit einem gemieteten Audi Q2 einer Carsharing-Firma verunglückt sind, liegen sowohl der 17-jährige Fahrer als auch der 18-jährige Beifahrer weiterhin im Krankenhaus. Das sagte ein Sprecher der Polizei Köln am Montag (28. August) auf Nachfrage von 24RHEIN. Ob weiterhin Lebensgefahr bestehe, sei bislang unklar. „Zumindest der Fahrer wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt“. Zudem werde aktuell noch ermittelt, wer den Audi angemietet hat, hieß es.

Erstmeldung vom 27. August: Köln – Sechs Teenager im Alter von 14 bis 18 Jahren sind in der Nacht zum Sonntag in Köln mit einem Mietwagen verunglückt. Eine 16-Jährige starb nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, soll der Fahrer erst 17 Jahre alt sein und vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein.

Doch nicht nur das: „Bei dem Fahrer, der keine Fahrerlaubnis vorweisen kann, ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe bei dem Jugendlichen an“, berichten die Ermittler am Sonntag. Der 17-Jährige und ein 18 Jahre alter Beifahrer schwebten am Sonntagvormittag noch in Lebensgefahr. Die drei weiteren Insassinnen, eine 14-Jährige und zwei 17-Jährige, wurden schwer verletzt.

17-Jähriger soll betrunken mit Mietwagen von Party losgefahren sein

Zuvor hatten Zeugen gegen 0:35 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass der 17-Jährige betrunken mit mehreren Bekannten von einer Party losgefahren sei. Ein Streifenwagen bemerkte den Audi Q2 einer Carsharing-Firma auf der Venloer Straße in Köln. Doch als die Polizisten auf den Audi zugingen, um ihn zu kontrollieren, soll der 17-Jährige am Steuer Vollgas gegeben haben und davon gerast sein.

Der Streifenwagen verfolgte den Audi, verlor aber auf der Autobahn A57 den Sichtkontakt zum Mietwagen, berichten die Ermittler. Um kurz nach 1 Uhr wurde dann von Zeugen der schwere Unfall am Niehler Damm gemeldet. Der 17-Jährige war dort mit dem Audi in eine Mauer am Straßenrand gekracht.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall gegen 17-jährigen Fahrer

Dort fanden die Einsatzkräfte ein Trümmerfeld vor. Der Audi lag zunächst auf der Seite, berichtet die Feuerwehr aus Köln. Alle sechs Insassen waren noch eingeschlossen. „Mehrere von ihnen waren aufgrund der starken Verformung des PKW in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmten Personen aufwendig mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug“, berichtet die Feuerwehr.

Die schwer verletzten Jugendlichen wurden in Krankenhäuser in Köln und Leverkusen eingeliefert. Eine 16-Jährige starb dort im Laufe der Nacht an ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 17-jährigen Fahrer, der genau wie der Beifahrer (18) lebensgefährlich verletzt wurde. „Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens mit tödlichem Verkehrsunfall aufgenommen“, so ein Polizeisprecher. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Auch wer den Mietwagen angemietet habe, sei derzeit noch Teil der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Andere Verkehrsteilnehmer sollen mutmaßlich nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein. (bs)