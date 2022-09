Pützchens Markt kehrt zurück: Auf was sich Besucher 2022 freuen können

Kirmes in NRW: Die Karussells und Riesenräder drehen sich im Sommer 2022 wieder. (Archivbild) © Marcel Kusch/dpa

Der Pützchens Markt in Bonn ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Am 9. September findet die traditionelle Kirmes wieder statt. Infos im Überblick.

Bonn – Nach zwei Jahren Pause startet am zweiten Septemberwochenende endlich wieder der traditionelle „Pützchens Markt“. Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher lockt die Kirmes dann wieder nach Bonn. Auf 80.000 Quadratmeter finden Besucher alles, was zu einem richtigen Volksfest gehört: Achterbahnen, Fahrgeschäfte für Kinder, eine Geisterbahn – und zahlreiche weitere Stände und Imbissbuden.

24RHEIN zeigt die wichtigsten Infos zum Pützchens Markt Bonn im Überblick.

Turbulente Achterbahnen, Leckereien wie gebrannte Mandeln oder Schokofrüchte – all das hat der Pützchens Markt zu bieten. Und auch in Moers und in Arnsberg starten im September wieder Volksfeste. (nb)