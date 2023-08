Baby in Garten ausgesetzt: Was treibt eine 16-Jährige zu dieser Tat? Ein Psychiater gibt Auskunft

Von: Eva Burghardt

Was treibt eine junge Mutter an, ihr Kind alleine zur Welt zu bringen und zurückzulassen? Oft steckt eine überwältigende Angst hinter solchen Taten, erklärt ein Kinderpsychiater im Interview.

Monheim am Rhein – Eine Frau findet in einem Vorgarten ein Neugeborenes. Das kleine Mädchen ist unterkühlt, aber lebendig und kann rechtzeitig gerettet werden. Bald wird auch die Mutter des ausgesetzten Säuglings gefunden. Sie ist erst 16 Jahre alt, es bestand im Vorfeld bereits Kontakt zum Jugendamt. Von einer Schwangerschaft war dort nichts bekannt, womöglich hatte die junge Frau sie verheimlicht. Prof. Dr. Stephan Bender leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik in Köln (NRW). Er erklärt, welche Umstände eine Jugendliche dazu bringen können, einen derart drastischen Schritt zu gehen.

Herr Bender, was kann so einen jungen Menschen dazu bringen, sein Neugeborenes draußen abzulegen?

Der wahrscheinlichste Grund ist schlichtweg Überforderung. Meistens tritt sowas auf, wenn die Jugendliche dazu noch sehr isoliert ist und keine Möglichkeiten sieht, sich Hilfe zu holen. Dann gibt es etwa kein soziales Netz aus Eltern oder Großeltern, die die Kinderbetreuung mit übernehmen und die Jugendliche emotional unterstützen können. Die Mutter ist dann völlig allein und versucht vielleicht die Situation zu vertuschen, weil sie keine andere Möglichkeit sieht.

Hilflosigkeit spielt also auch eine Rolle?

Genau. Mit 16 ist die betroffene Person häufig selbst noch emotional stark bedürftig und überhaupt nicht in der Lage, sich noch um jemand anderen zu kümmern.

Das geht dann so weit, dass sie eine erhebliche Gefährdung oder sogar den Tod des eigenen Kindes in Kauf nimmt. Sie ist ja jetzt auch wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Auf der einen Seite ist es ja keine aktive Tötung, weil das Kind ja eine Chance hat. Auf der anderen Seite ist das schon ein aggressiver Weg, den die Jugendliche einschlägt. Sie ist so ängstlich, dass sie nicht mal den minimalen Schritt gehen kann, dem Kind Schutz zu gewähren, indem sie es direkt einem anderen Menschen gibt, sondern sich einfach aus dem Staub macht. So nach dem Motto: Wenn ich es nicht sehe, existiert es vielleicht auch nicht.

Ist das auch ein Grund, warum sie die Schwangerschaft verheimlicht haben könnte?

Genau. Wenn ohnehin keine Akzeptanz da ist und man einfach weitermachen möchte wie bisher, begünstigt das eine Verleugnung. Einfach um negativen Verurteilungen von anderen zu entgehen oder weil man es selbst nicht wahrhaben möchte.

Wenn Teenager ihre Babys abgeben, steckt oft große Verzweiflung dahinter. (Symbol) © xbnina864x/imago

16-Jährige setzt Baby in Monheim aus: „Jugendamt wird häufig ambivalent wahrgenommen“

Die 16-Jährige wird derzeit psychiatrisch betreut. Was passiert in solchen Fällen?

Es gibt keine psychiatrische Zwangstherapie oder so etwas. Man wird erstmal beobachten, wie es der Mutter geht. Bei stressigen Ereignissen kann es vorkommen, dass die psychischen Folgen nicht unmittelbar danach auftreten.

Wie äußert sich das?

Es kann sein, dass die Mutter, wenn sie jetzt in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, am Anfang erstmal recht unauffällig wirkt. Dann muss man vor allem die Stimmung beobachten. Es ist auch wichtig, abzuklären, ob es Grunderkrankungen gibt, die vielleicht zu der Handlung geführt haben – das nennt man Differenzialdiagnostik. Man sollte auch beobachten: Welche Folgen haben vielleicht Schuldgefühle und Überforderung bei der Mutter? Liegt eine depressive Reaktion oder gar Selbstmordgefahr vor? Das sind sicher die wichtigsten Punkte, die geklärt werden müssen.

Das Mädchen war beim örtlichen Jugendamt bereits bekannt, hat dort aber keine Hilfe gesucht. Woran könnte das liegen?

Für den Einzelfall kann ich hier natürlich nicht sprechen. Aber häufig wird das Jugendamt sehr ambivalent wahrgenommen. Familien und Eltern erleben das mitunter als Eingriff in das Familienleben. Und manchmal ist es dann so, dass zwar Kontakt besteht, aber der wird eher abgewehrt und als nicht als Unterstützung wahrgenommen.

Wie sollte es idealerweise laufen?

Wenn die Hilfemaßnahmen gut funktionieren, dann hätte das Mädchen auf eine ambulante Einzelfallhilfe zurückgreifen können. Dann hätte es vielleicht eine Ansprechperson gegeben, die die Schwierigkeiten gesehen und Hilfe angeboten hätte. Für schwangere Jugendliche gibt es ja Möglichkeiten der Unterstützung – bis hin zum Mutter-Kind-Heim.

Und wer hat jetzt versagt?

Keiner. Man darf weder der Jugendlichen, noch dem Jugendamt Vorwürfe machen, ohne die Details zu kennen. Der Fakt, dass es Kontakt zum Jugendamt gab, deutet aber zumindest darauf hin, dass es Probleme gab.

Nicht mit dem Finger auf die Betroffenen zeigen

Was kann die Gesellschaft oder das Umfeld tun, um solche Fälle zu verhindern?

Ich glaube, die Gesamtheit könnte am meisten tun, indem sie eine Atmosphäre ohne Vorurteile schafft und Unterstützung anbietet. Dass ein unterstützendes Umfeld da ist, das sich fragt: Was kann man tun? Und das nicht mit dem Finger auf die Betroffene zeigt und fragt: Wie konnte sie nur?

Welche Personen betrifft das?

Hier sind alle gefordert: Eltern, Verwandte, Lehrkräfte bis hin zur Schulklasse, die das Mädchen ja möglicherweise besucht hat. Je besser ein Mensch integriert ist, desto eher fällt auf, wenn sich jemand zurückzieht. Dann sollte man – nicht zu aufdringlich – Unterstützung anbieten. Aufmerksam bleiben und hinschauen, das ist wohl das Beste, was man tun kann.