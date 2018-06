Messerattacke auf Bürgermeister: So lautet das Urteil

Das Urteil im Prozess um die Messerattacke auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein ist gesprochen. Das erwartet den Angeklagten Werner S. jetzt.

Altena - Der Angeklagte wurde wegen schwerer Körperverletzung und Bedrohung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Staatsanwalt stützte seinen Strafantrag auf „gefährliche Körperverletzung und Bedrohung“. Der Verteidiger des arbeitslosen Altenaers hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert.

+ Bürgermeister Andreas Hollstein. © dpa

Werner S. hatte Hollstein Ende November 2017 in einem Imbiss in der Altenaer Innenstadt mit einem 22 Zentimeter langen Messer bedroht und eine Schnittwunde am Hals zugefügt. Lesen Sie mehr auf come-on.de*.

