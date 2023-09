Karnevalsmord: Bekannter Anwalt vertritt Angeklagten – Sie kennen ihn von Barbara Salesch

Von: Johanna Werning

Uwe H. Krechel, den viele noch als Anwalt aus der bekannten Gerichts-Serie „Barbara Salesch“ kennen, vertritt den Angeklagten im Kölner Karnevalsmord.

Köln – Es ist ein Mord, der Köln bewegte. Die 24-jährige Petra N. wurde am Karnevalssamstag 1988 überfallen und erwürgt – mitten in der Kölner Innenstadt. Erst am nächsten Morgen wurde ihre Leiche entdeckt – direkt auf der Strecke des Schull- und Veedelszochs. Jahrzehntelang war der Fall ungeklärt, bis vor wenigen Monaten die Polizei den Cold Case neu aufrollte und einen 56-jährigen Kölner als Verdächtigen fasste. Jetzt startet der Prozess vor dem Landgericht Köln. Der Verteidiger: Uwe H. Krechel, den viele noch als Anwalt aus der bekannten Sat.1-Gerichts-Serie „Barbara Salesch“ kennen.

Karnevalsmord: TV-Anwalt Krechel vertritt Angeklagten – „hat Tat nicht begangen“

Uwe H. Krechel – bekannt aus der Gerichts-Serie „Barbara Salesch“ – verteidigt den Angeklagten im Karnevalsmord (Archivbild). © dpa

Millionen saßen von 1999 bis 2012 vor den Fernsehern, wenn Richterin Salesch, für Gerechtigkeit sorgte. Oft der Gegenspieler: Krechel als Verteidiger. Dabei war der Rechtsanwalt aus Bonn vor allem für seine aufbrausenden Plädoyers bekannt. Und auch jetzt – in dem echten Prozess im Landgericht Köln – tritt er vehement auf.

Das ist TV-Anwalt und Karnevalsmord-Verteidiger Uwe H. Krechel ► Uwe H. Krechel ist 1956 in Bonn geboren. ► Zwischen 1978 und 1982 studierte er an den Universitäten Bonn, Köln, Bochum und Paris Rechtswissenschaften. Als Schwerpunkt wählte er Strafrecht. Zwischen 1982 und 1985 arbeitete er im Referendardienst im Oberlandesgerichtsbereich Köln. Anschließend schloss Krechel sein zweites Juristisches Staatsexamen ab. ► Seit 1986 arbeitete er als Rechtsanwalt in einer Bonner Kanzlei. Seit 2000 ist er Fachanwalt für Strafrecht und seit 2002 ist er zusätzlich Fachanwalt für Steuerrecht. ► Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt war Krechel von 2000 bis 2012 einer der festen Anwälte in der Gerichtsshow Richterin Barbara Salesch auf Sat.1. 2020 war er außerdem Teil der Streamingdienst-Serie „Mördermann“ bei Joyn. Zusätzlich veröffentlichte er das Buch „Mördermann: ‚Ich verteidige die Menschen, nicht die Taten‘“

Noch vor Prozessbeginn im Karnevalsmord lässt Krechel wissen, dass am Ende des Prozesses das herauskommen werde, was er schon lange wisse: Dass der 56-Jährige „die Tat nicht begangen hat“. Weiter spricht der Anwalt laut dpa von einem „spärlichen Beweisergebnis“, das die Ermittler bislang vorgelegt hätten.

Angeklagt im Karnevalsmord ist ein 56-jähriger Kölner. © Rolf Vennenbernd/dpa

Karnevalsmord: Prozess im Cold Case gestartet – Staatsanwaltschaft spricht von niedrigen Beweggründen

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders: Sie wirft dem 56-jährigen Angeklagten Raubmord aus Habgier und niedrigen Beweggründen vor. Motiv für die Tat sei gewesen, dass der Angeklagte an die Wertsachen der Frau habe gelangen wollen, heißt es in der Anklageschrift weiter.

35 Jahre war der Mordfall Petra N. ungeklärt – jetzt gibt es einen Prozess © Polizei Köln & Fotostand

Auf den Tag genau wurde der 35 Jahre später ein Verdächtiger gefunden. Dabei handelt es sich um den 56-jährigen Angeklagten. Die entscheidende Spur kam durch einen Hinweis in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Ein Zuschauer meldete sich und gab den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter. Ein daraufhin vorgenommener DNA-Abgleich mit am Tatort gesicherten Spuren ergab schließlich einen Treffer.

Karnevalsmord: Angeklagter beteuert Unschuld – „Habe mit dem Tod der Frau nichts zu tun“

Am Montag, 4. September, fand nun der Prozessauftakt statt. Verteidiger Uwe H. Krechel sagte vertretend für den 56-Jährigen: „Ich habe mit der Tötung und dem Tod der Frau nichts zu tun.“ Sein Mandant werde sich zu einem späteren Zeitpunkt detailliert äußern, so Krechel weiter.

Für den Prozess sind neun weitere Verhandlungstage angesetzt. Und in denen will der TV-Anwalt die Unschuld seines Mandanten beweisen, erklärt Krechel. Dabei will sich dann auch der Angeklagte umfassend äußern, heißt es weiter. Am 24. Oktober ist ein Urteil geplant. (jw mit dpa)