Termine, Städte, Ablauf: Alle Infos zu Rhein in Flammen – dem großen Event in mehreren Städten

Von: Lea Creutzfeldt

Teilen

Die Eventreihe „Rhein in Flammen“ ist sehr beliebt – auch in diesem Sommer findet die Veranstaltung wieder in mehreren Städten entlang des Rheins statt.

Bonn – Bunte Lichter auf dem Rhein und ein XXL Feuerwerk – dafür steht das Event „Rhein in Flammen“. Die Tickets für die Fahrt auf einem der beleuchteten Schiffe des Schiffskonvois sind heiß begehrt. Auch in diesem Jahr findet die Eventreihe in mehreren Städten entlang des Rheins statt. Der Überblick zu „Rhein in Flammen 2023“.

Das Highlight der „Rhein in Flammen“-Events ist das große Feuerwerk auf dem Rhein, wie hier in Bingen. (Archivbild) © Hannes P Albert/picture alliance/dpa

Wann ist „Rhein in Flammen 2023“? Termine und Städte im Überblick

„Rhein in Flammen 2023“ in Bonn (NRW): Samstag, 6. Mai 2023

Samstag, 6. Mai 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in Bingen und Rüdesheim (Rheinland-Pfalz) : Samstag, 1. Juli 2023

: Samstag, 1. Juli 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in Spay und Koblenz (Rheinland-Pfalz): Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in Oberwesel (Rheinland-Pfalz): Samstag, 9. September 2023

Samstag, 9. September 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in St. Goar und St. Goarshausen (Rheinland-Pfalz): Samstag, 16. September 2023

„Rhein in Flammen“ 2023 in Bonn: Tickets, Ablauf und Termin im Überblick

Den Anfang von „Rhein in Flammen“ macht Bonn am Samstag, dem 6. Mai. Es ist das einzige „Rhein in Flammen“-Event in NRW. Die Veranstaltung findet dieses Jahr allerdings in einer abgespeckten Version satt. Entlang der Rheinaue wird es dabei mehrere Bühnen geben. Bereits am Freitag (5. Mai) treten dort die erste Bands auf. Die Stadt Bonn empfiehlt die Anreise mit der Deutschen Bahn oder der SWB.

Rhein in Flammen: Die schönsten Fotos aus den vergangenen Jahren Fotostrecke ansehen

„Rhein in Flammen 2023“: Feuerwerk in Bonn – der Überblick ► Termin Samstag, 6. Mai 2023. ► Tickets: Tickets für die Mitfahrt auf den Schiffen gibt es ab 69,99 Euro. ► Ablauf: Bereits am Freitag treten auf den Bühnen in der Bonner Rheinaue erste Künstler auf. Der Haupttag ist jedoch der Samstag. Dann treten Bands wie Miljö, Domstürmer und Klüngelköpp auf. Gegen 21:30 Uhr wird dann am Fuße des Drachenfels mit einem Feuerwerk die Erlebnisfahrt „Rhein in Flammen 2023“ starten. Ab 23:15 Uhr wird dann das große Abschlussfeuerwerk entlang der Rheinaue geben.

„Rhein in Flammen 2023“ in Bingen und Rüdesheim

Am 1. Juli, also acht Wochen später, geht es mit „Rhein in Flammen“ in Bingen und Rüdesheim weiter. „Wie auf einer Perlenschnur reihen sich hier Festungen, alte Zollburgen und romantische Ruinen an beiden Seiten des Rheins aneinander“, so der Veranstalter. Rund 50 beleuchtete Schiffe werden an dem Konvoi auf dem Rhein teilnehmen. Dazu gibt es ein großes Bühnenprogramm und mehrerer Feuerwerke.

„Rhein in Flammen 2023“: Feuerwerk in Bingen und Rüdesheim – der Überblick ► Termin: Samstag, 1. Juli 2023 ► Tickets: Tickets für die Mitfahrt auf den Schiffen gibt es ab 99 Euro. ► Ablauf: Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Feuerwerke. Die größten Feuerwerke finden auf Höhe von Burg Klopp (Bingen) und in Rüdesheim statt. Auch an Land gibt es zahlreiche Bühnen und Veranstaltungen. In der Stadt Rüdesheim, in den Weinbergen und am Niederwald gibt es gastronomische Angebote.

„Rhein in Flammen 2023“ in Spay und Koblenz

Am Samstag, dem 12. August, findet „Rhein in Flammen“ zwischen Koblenz und Spay statt. „Der Schiffskonvoi schlängelt sich von Spay/Braubach im Süden bis nach Koblenz im Norden durch das wunderschöne UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. An Land können die Besucher den eindrucksvollen Schiffskonvoi bewundern und sich am Landprogramm erfreuen“, sagt der Veranstalter.

„Rhein in Flammen 2023“: Feuerwerk in Spay und Koblenz – der Überblick ► Termin: Samstag, 12. August 2023 ► Tickets: Tickets für die Mitfahrt auf den Schiffen gibt es ab 149 Euro. ► Ablauf: Gegen 21:40 Uhr gibt es rund um Spay das Feuerwerk zu sehen. Gegen 22 Uhr fährt der Schiffskonvoi dann an Stolzenfels vorbei. Gegen 22:15 Uhr gibt es ein großes Feuerwerk auf Höhe der Koblenzer Brauerei. Um circa 23 Uhr gibt es das Abschlussfeuerwerk an der Festung Ehrenbreitstein. Zusätzlich gibt es in den einzelnen Orten wieder ein buntes Bühnenprogramm an Land.

„Rhein in Flammen 2023“ in Oberwesel

Der nächste Termin von „Rhein in Flammen“ ist am Samstag, 9. September in Oberwesel: „Mit einem musiksynchronen Feuerwerk der Superlative empfängt die festlich illuminierte Stadt Oberwesel die Schiffsgäste“, so der Veranstalter. Rund 50 – mit bunten Lichtern geschmückte – Schiffe fahren dann in der Dunkelheit von St. Goar bis Oberwesel, „vorbei an der faszinierenden Kulisse des in bengalischem Rot leuchtenden Loreleyfelsen.“ Zudem findet in Oberwesel an dem Wochenende ein Weinmarkt statt. Neben zahlreichen Weinständen gibt es viele Attraktionen und Konzerte.

„Rhein in Flammen 2023“: Feuerwerk in Oberweesel – der Überblick ► Termin: Samstag, 9. September 2023 ► Tickets: Tickets für die Mitfahrt auf den Schiffen gibt es ab 76 Euro. ► Ablauf: Rund 50 – mit bunten Lichtern geschmückte – Schiffe fahren dann in der Dunkelheit von St. Goar bis Oberwesel. Gleichzeitig gibt es in Oberwesel den Weinmarkt mit vielen verschiedenen Attraktionen.

„Rhein in Flammen 2023“ in St. Goar und St. Goarshausen

Der Abschluss von „Rhein in Flammen 2023“ findet am Samstag, 16. September in St. Goar und St. Goarshausen statt. Der Schiffskonvoi fährt dabei „vorbei am legendären Loreleyfelsen und den Burgen Rheinfels und Katz“, so der Veranstalter. Zudem gibt es ein buntes Bühnenprogramm und ein Feuerwerk.

„Rhein in Flammen 2023“: Feuerwerk in St. Goar und St. Goarshausen – der Überblick ► Termin: Samstag, 16. September 2023 ► Tickets: Tickets für die Mitfahrt auf den Schiffen gibt es ab 90 Euro. ► Ablauf: Der Schiffskonvoi fährt „vorbei am legendären Loreleyfelsen und den Burgen Rheinfels und Katz“. In St. Goar und St. Goarshausen gibt es zusätzlich ein buntes Bühnenprogramm.

(lc)