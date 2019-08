26-Jährige tot in Wohnung gefunden - Polizei fahndet nach Mitbewohner 

Die Polizei hat eine 26-Jährige in Brandenburg an der Havel tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

Bereits am Sonntagabend wurde eine 26-Jährige in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Nun fahndet die Polizei Brandenburg nach ihrem Mitbewohner.

Potsdam/Brandenburg - Bereits am Sonntagabend machten Angehörige in Brandenburg an der Havel die grausame Entdeckung: eine 26-Jährige liegt tot in ihrer Wohnung. Wie ein Polizeisprecher noch am Abend bestätigte, gehen Ermittler bei dem tragischen Fund von einem Tötungsverbrechen aus.

26-Jährige tot in Wohnung aufgefunden: Hintergründe der Tat noch unklar

Dringend tatverdächtig: der Mitbewohner der jungen Frau. Nach ihm fahndet nun die Polizei Potsdam. Wie Bild wissen will, handelt es sich bei dem dringend tatverdächtigen Mann um einen 24-jährigen Deutschen, der am Abend nicht in der Wohnung angetroffen werden konnte. Die Angehörigen, welche den grausamen Fund in der Wohnung im ersten Stock machten, werden mittlerweile von Notfallseelsorgern betreut.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei will im Laufe des Tages weitere Informationen zu dem Verbrechen veröffentlichen, wie rbb24 berichtet.

