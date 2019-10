Spurlos verschwunden: Ist Britney (15) in Gefahr? Polizei sucht mit Tauchern nach Vermissten - Erschütternde Entdeckung

Von der 15-jährigen Britney aus Potsam fehlt seit Tagen jede Spur. Taucher suchten nach dem Teenager. Die Polizei hat nun neue Details zu dem Vermisstenfall.

Britney (15) aus Postdam (Brandenburg) wird seit dem Dienstag (15. Oktober 2019) vermisst.

Noch fehlt jede Spur von dem Mädchen, die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Hinweise.

Update vom 21. Oktober 2019: Wo ist Britney (15) aus Postdam? Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach dem vermissten Mädchen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Ermittlungsgruppe „Britney“ hat nun ein neues Foto von Britney veröffentlicht. Auch der Zeitpunkt ihres Verschwindens wurde nach Aussagen von der Mutter noch einmal konkretisiert, teilt die Polizei mit.

Demnach verließ Britney bereits am frühen Dienstagnachmittag , 15.10.2019 gegen 13.00 Uhr die Wohnung der Mutter im Wohngebiet Drewitz.

, 15.10.2019 gegen die Wohnung der Mutter im Wohngebiet Drewitz. Britney stieg um 13.28 Uhr aus einer Straßenbahn am Hauptbahnhof Postdam aus



Um 13.37 Uhr traf sich Britney nachweislich mit einem Bekannten im Bereich der Straßenbahnhaltestellen (Friedrich-Engels-Straße). Danach begab sie sich in Richtung des Bahnhofsgebäudes, wo sich ihre Spur jedoch verliert.



Laut Polizei gibt es Hinweise, wonach sich Britney gegen 14.30 Uhr mit zwei Mädchen im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs (Friedrich-Engels-Straße) getroffen und Fotos gemacht haben soll. Die beiden Mädchen - offenbar Freundinnen - werden nun gebeten sich bei der Polizei zu melden.

+ Britney (15) aus Postdam (Brandenburg) wird vermisst. Wer hat das Mädchen gesehen? © Polizei Potsdam

Spurlos verschwunden: Ist Britney (15) in Gefahr? Polizei sucht mit Tauchern nach Vermissten

Erstmeldung vom 18. Oktober 2019:

Potsdam - Bereits seit Dienstagabend fehlt jede Spur von der 15-jährigen Britney aus Potsdam, seit Mittwoch sucht die Polizei nach dem Mädchen. Eine Suche mit Tauchern wurde am Donnerstag jedoch abgebrochen, kurz zuvor machte ein Anwohner einen erschütternden Fund am Ufer der Neuen Fahrt.

Potsdam: Britney seit Dienstag vermisst - Anwohner macht erschütternden Fund

Wie die Polizei am Mittwoch in einer Vermisstenmeldung erklärt, verließ das Mädchen nach einem Streit am Dienstagabend gegen 22 Uhr die elterliche Wohnung im Wohngebiet Drewitz. Kurz zuvor erklärte das Mädchen mit kenianischer Staatsangehörigkeit, zu einer Bekannten gehen zu wollen. Doch dort kam Britney nie an. Wie die Polizei weiter erklärt, ist es offenbar das erste Mal, dass die 15-Jährige nicht nach Hause zurückkehrte.

Kurz darauf machte ein Anwohner an einer Uferstelle im Nuthepark einen erschütternden Fund. Eine Tasche mit persönlichen Gegenständen der Teenagerin lag am Ufer. Wie der Anwohner gegenüber der BZ erklärt, soll es sich dabei um eine schwarze Tasche, schwarze Sneakers, ein ordentlich zusammengelegtes Handtuch und einen Brief handeln.

Eine sofort eingeleitete Suchaktion der Polizei Potsdam mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei und einem Hubschrauber blieb bislang erfolglos. Mit einem veröffentlichten Bild erhoffen sich Ermittler nun Hinweise aus der Bevölkerung. Gefahr für Leib und Leben könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Wer hat das Mädchen seit Mittwoch gesehen? Wer hat Beobachtungen im Bereich des Nutheparks gemacht, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Polizei Potsdam erhofft sich Hinweise auf vermisste Britney - Gefahr kann nicht ausgeschlossen werden

Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

