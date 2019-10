Polizisten bedienen sich an beschlagnahmten Alkohol - jetzt hat die Aktion ein ernstes Nachspiel 

Polizisten in Südhessen haben Gegenstände aus der Aservatenkammer entwendet - sie bedienten sich an Alkohol, Kosmetika und Süßigkeiten. Das hat jetzt ein Nachspiel.

Bischofsheim - An sichergestelltem Alkohol sowie an Kosmetikprodukten und Süßigkeiten haben sich Polizisten in Südhessen bedient. Die Gegenstände verschwanden aus der Aservatenkammer in Bischofsheim bei Darmstadt.

Aus Aservatenkammer: Polizisten bedienen sich an beschlagnahmten Alkohol

Wegen der Vorfälle hat es dort nun einen „größeren Personalwechsel“ gegeben, teilte die Polizei Südhessen mit, die dem Vorfall mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt nachging. Mehrere Polizisten wurden versetzt.

Der Alkohol, die Kosmetika und die Süßigkeiten waren bereits im Herbst 2018 verschwunden. Vom Polizeipräsidium selbst wurden disziplinarische Ermittlungen gegen die Beamten in der rund 13000 Einwohner-Stadt Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) eingeleitet. Letztendlich wurden die betreffenden Polizisten versetzt.

Polizisten bedienen sich an beschlagnahmten Alkohol - Dienstleiter suspendiert

Wie viele Polizisten in den Fall verwickelt waren, war zunächst unklar. Wie bild.de berichtet, handelte es sich um 23 Beamten (Artikel hinter Bezahlschranke). Die Ware, die sichergestellt worden war, hätte nach Abschluss der Ermittlungen vernichtet werden müssen. Die beiden Dienststellenleiter sollen suspendiert worden sein.

