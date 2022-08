Polizeieinsatz in Hamburg Barmbek: 16-Jähriger schießt aus dem Fenster

Von: Elias Bartl

Die Eliteeinheit USE war ebenfalls im Einsatz (Archivbild) © Sebastian Peters

Dieser dumme Jungenstreich ging nach hinten los. Ein 16-Jähriger schießt mit einer Schreckschusspistole mehrfach aus dem Fenster – Großeinsatz.

Hamburg – Die Polizei wurde am Dienstagvormittag in die Fuhlsbüttler Straße nach Hamburg-Barmbek alarmiert. Passanten meldeten einen Jungen, der mit einer Waffe aus dem Fenster einer Wohnung schießt.



Polizeieinsatz in Hamburg Barmbek: Schüsse an der Fuhlsbüttler Straße

Mit rund einem Dutzend Streifenwagen rückte die Polizei an. Spezialkräfte stürmten die Wohnung und suchten nach der Waffe. Die viel befahrene Straße musste zeitweise gesperrt werden.