Mord in Recklinghausen: Grundschulkinder entdecken Frauenleiche auf Pausenhof – Polizei nennt neue Details

Von: Moritz Bletzinger, Kai Hartwig

Kinder fanden die Leiche einer Fraue auf dem Schulhof der Marien-Grundschule in Recklinghausen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa/picture alliance

Auf einem Schulgelände in Recklinghausen entdeckten Kinder am Montag (22. Mai) eine Frauenleiche. Die Mordkommission ermittelt zur Todesursache.

Update vom 22. Mai, 20.35 Uhr: Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen auf dem Hof einer Grundschule in Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Es besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Bei der Obduktion der Leiche der jungen Frau hätten sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation ergeben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mitteilten.

Mord in Recklinghausen: Grundschulkinder entdecken Frauenleiche auf Pausenhof – Verdächtiger festgenommen

Update vom 22. Mai, 19.16 Uhr: Nach dem Auffinden einer toten Frau in Recklinghausen hat es offenbar eine Festnahme gegeben. Laut einem Bericht der Bild wurde am Montagabend ein 17-Jähriger von der Polizei festgenommen. Er steht im Verdacht, die 19-Jährige getötet zu haben. Die Leiche der jungen Frau war am Montagmorgen von Grundschulkindern auf einem Schulgelände entdeckt worden.

Nach Polizeiangaben sollen sich das Opfer und der Verdächtige schon vor der Tat längere Zeit gekannt haben. „Die Ermittlungen zum Tatmotiv und die Auswertungen der gesicherten Spuren dauern noch weiter an“, wird eine Polizeisprecherin in dem Bericht zitiert.

Grundschulkinder entdecken Frauenleiche auf Pausenhof in Recklinghausen – Identität der Toten geklärt

Update vom 22. Mai, 14.39 Uhr: Die Identität der toten Frau ist geklärt. Es handelt sich um eine 19-Jährige, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Angaben zur Todesursache oder zum Zeitpunkt machten die Behörden nicht. Die Mordkommission sei routinemäßig eingesetzt worden, wegen der unklaren Situation.

Unterdessen suchen Ermittler in NRW weiter nach dem oder den Mörder(n) eines Telekom-Mitarbeiters, der in einer Bochumer Tiefgarage erschossen wurde.

Erstmeldung vom 22. Mai, 13.54 Uhr: Recklinghausen – Schrecklicher Fund an einer Schule in Recklinghausen: Grundschulkinder stießen am Montagmorgen (22. Mai) auf die Leiche einer jungen Frau. Gegen 7 Uhr wurde die Polizei alarmiert, ein Notarzt stellte den Tod der Frau fest. Die Kinder sollen anfangs geglaubt haben, dass sie nur schlafe, berichtet Radio Vest.

„Wir wissen nicht, wie sie zu Tode gekommen ist, eine Mordkommission ist eingesetzt und hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagt ein Polizeisprecher zu wa.de.

Grundschüler finden Frauenleiche in Recklinghausen: Polizei will Identität und Todesursache klären

Die Identität der Toten ist aktuell ebenso unklar, wie die Hintergründe. Wie ist die Frauenleiche auf den Pausenhof der Marien-Grundschule in Recklinghausen gelangt? Anhaltspunkte für einen Unfall oder Suizid gebe es aktuell nicht, berichtet die Bild. Ermittler schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Am Nachmittag werde eine Obduktion durchgeführt, der Leichnam befindet sich bereits in der Gerichtsmedizin.

Die Tote soll um die 20 Jahre alt sein. Zum Zustand der Leiche machte die Polizei bislang allerdings keine Angaben.

Der Unterricht an der Marien-Grundschule findet heute nicht statt. Eltern wurden über eine Telefonkette informiert, für die Kinder sind Seelsorger for Ort.

Weitere Kriminalfälle hielten NRW zuletzt in Atem: Am 17. Mai wurde eine Mutter mit ihren beiden Kindern tot aufgefunden. In Ratingen sprengte ein Mann seine Hochhauswohnung. Mehrere Einsatzkräfte wurden bei der Explosion schwer verletzt. Außerdem haben zwei Kinder in Freudenberg eine 12-Jährige getötet. Die dramatische Tat an Luise machte tagelang Schlagzeilen.