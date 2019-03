Polizei-Hundertschaft verfolgt Einbrecher: Der entkommt, weil er an einen bestimmten Ort flieht

Ein Autoeinbruch hat mitten in der Düsseldorfer Innenstadt zu einem spektakulären Polizei-Einsatz geführt. Sogar von einem Warnschuss ist die Rede.

Düsseldorf - Die zwei mutmaßlichen Täter seien am Mittwoch bei einem Autoeinbruch beobachtet worden und dann vor der Polizei geflüchtet, so ein Sprecher der Polizei Düsseldorf. Einer der beiden sei festgenommen worden, der andere in einen Supermarkt gelaufen.

Eine Hundertschaft, die zufällig in der Nähe gewesen sei, habe den Markt durchsucht, so die Polizei. Darunter waren auch schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen und Schutzwesten. Der Täter entkam dennoch. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde durch einen Polizisten ein Warnschuss abgefeuert. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

dpa