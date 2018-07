23-Jähriger taucht am Marktplatz auf - er ist nackt und kann sich an nichts erinnern

Ein Mann hat am Lahnufer Gießen einen epileptischen Anfall erlitten - und stand plötzlich nackt in der Stadt.

Kuriose Polizeimeldung: Ein Mann kommt völlig unbekleidet in der Innenstadt zu sich. Er kann sich an nichts erinnern.

Gießen - Drama um einen Schwimmer in Gießen, wie extratipp.com* berichtet. Am Montagmorgen alarmierten Passanten die Polizei, weil sie an der Gießener Lahn Kleidung und ein Handy gefunden hatten. Vom Besitzer keine Spur. Die Polizisten verständigten die Kollegen der Wasserschutzpolizei, die gemeinsam mit der Feuerwehr die Lahn in Gießen zwischen dem ersten und zweiten Wehr absuchte.

Unbekleideter Mann in Gießen: Polizei sucht nach Schwimmer in Not

Befürchtet wurde, dass der Besitzer der Sachen baden gegangen war - und ihm dann im Wasser etwas zugestoßen sein könnte. Als Feuerwehr Gießen und Wasserschutzpolizei nichts fanden, setzten die Beamten eine Drohne ein, um das Gebiet aus der Luft zu scannen. Doch auch hier keine Spur eines Menschen in Not (Lesen Sie auch: "Aktenzeichen XY ungelöst" berichtet über vertuschten Mord - zahlreiche neue Hinweise gehen bei der Staatsanwaltschaft Gießen ein).

Als Polizei am Gießener Lahnufer sucht, tritt plötzlich ein Mann heran

+ Mitten auf dem Marktplatz Gießen fand sich der 23-Jährige nackt wieder. © Screenshot Google Maps

Als Kollegen am Gießener Ufer nach einem verunglückten Schwimmer suchten, kam plötzlich ein Mann auf sie zu und sagte, die Sachen gehörten ihm. Der 23-Jährige erzählte den Beamten, er habe am Vortag am Lahnufer einen epileptischen Anfall erlitten. Nun wisse er nicht mehr, was geschehen sei. Nach dem Anfall habe er sich plötzlich völlig unbekleidet in der Gießener Innenstadt wiedergefunden - mitten auf dem Marktplatz, wie ein extratipp.com-Nachfrage bei der Polizei ergab. Der Mann sagte, er könne auch nicht mehr rekonstruieren, wo seine restlichen Wertsachen und seine Kleidung seien.

Polizei Gießen: Mann wohl Opfer einer Straftat

Die Polizei schreibt in ihrer Pressemeldung: "Die Person ist vermutlich Opfer einer Straftat geworden, denn der Rucksack mit Portemonnaie, Bankkarten und Ausweisen war nicht mehr aufzufinden." Die Kollegen von der Polizeistation Gießen-Nord übernehmen die weiteren Ermittlungen.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionetzwerkes.