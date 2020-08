Polizei bittet um Mithilfe: Vermisst werden ein zehnjähriger und ein elfjähriger Junge aus Fulda

Zwei Kinder aus Fulda werden seit Mittwoch vermisst – der elfjährige Leonard S. und der zehnjährige Mike S. Die Polizei Fulda bittet um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Kindern.

Fulda - Zwei Kinder aus Fulda werden vermisst. Die Polizei fahndet öffentlich nach den beiden Jungs*. Die vermissten Kinder waren zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Fulda untergebracht, teilte die Polizei in Fulda mit. Nach dem Schulbesuch am Mittwochvormittag kehrten beide nicht mehr in die Einrichtung zurück.

Von Mike S. liegt der Polizei in Fulda aktuell kein Foto vor. Die Beamten bitten um Hinweise auf die beiden vermissten Kinder an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer (0661) 1050, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. *FuldaerZeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.