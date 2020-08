Amsterdam: Polizei erschießt Fitness-Influencer (23) aus Wetzlar

Die Polizei erschießt einen 23-jährigen Deutschen in Amsterdam. Es handelt sich wohl um einen Fitness-Influencer aus Wetzlar.

Bei einem Einsatz in Amsterdam erschießt die Polizei einen 23-Jährigen Deutschen.

erschießt die Polizei einen 23-Jährigen Deutschen. Bei dem Opfer soll es sich um einen Fitness-Influencer aus Wetzlar (Mittelhessen) handeln.

aus handeln. Die Polizei verteidigt das Vorgehen, der Vater dagegen richtet heftige Worte an die Beamten.

Wetzlar/Amsterdam – Die niederländische Polizei hat am Donnerstag (16.08.2020) in Amsterdam einen 23 Jahre alten Deutschen erschossen. Bei dem Getöteten soll es sich um einen bekannten Fitness-Influencer aus Wetzlar (Mittelhessen) handeln. Das geht aus einem Bericht der „Bild“-Zeitung sowie einem Instagram-Statement der Geschäftspartner des jungen Mannes hervor. In dem Sozialen Netzwerk hatte dieser mehrere zehntausend Follower.

Polizei erschisst 23-Jährigen aus Deutschland: Getöteter soll Fitness-Influencer aus Wetzlar sein

In einem offiziellen Bericht beschreibt die Polizei in Amsterdam, was sich am Todestag des Wetzlarers ereignet haben soll: Polizeibeamte hätten den 23-Jährigen am Nachmittag mit einem Messer in der Hand im Südwesten der Stadt gesehen. Der Mann habe versucht, sich und Polizisten zu verletzen. Er habe einen psychisch gestörten Eindruck gemacht, hieß es weiter. Mehrere Versuche, mit ihm zu sprechen, seien gescheitert.

Nachdem der Mann sich trotz wiederholter Warnungen den Polizisten genähert habe, hätten diese versucht, ihn festzunehmen. Dabei habe der Mann um sich gestochen. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen. Der 23-Jährige starb den Angaben zufolge trotz Reanimationsmaßnahmen in einer Klinik.

Fitness-Influencer aus Wetzlar bei Polizeieinsatz in Amsterdam getötet: Video soll die Szenen zeigen

Auf Twitter kursiert ein Video, das die Minuten vor den tödlichen Schüssen zeigen soll, auch lokale Medien berichten darüber. Zu sehen ist ein junger Mann, der kaum bekleidet ist und sich ein Messer an den Hals hält. Ein Polizist mit Hund pirscht sich von hinten an, ringt den jungen Mann zu Boden, dieser schreit daraufhin lautstark. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er sich am Boden wehrt und wild um sich schlägt. Dann sind drei Schüsse zu hören und die Aufnahme endet.

Polizeikommandant Frank Paauw verteidigte die Ereignisse in Amsterdam. „Kein einziger Offizier geht zur Arbeit und denkt, dass er an diesem Tag jemanden erschießen wird. Amsterdamer Polizisten sind keine Cowboys“, sagte er der niederländischen Tageszeitung „Het Parool“. Die Schussabgabe sei verhältnismäßig gewesen, der 23-jährige Deutsche soll einem Polizisten mit dem Messer in die Schutzweste gestochen haben.

Vater des Getöteten aus Wetzlar mit heftigen Worten gegen die Polizei

Eine Coaching-Seite, die mit dem Fitness-Influencer aus Wetzlar zusammenarbeitet, bestätigte den Tod des 23-Jährigen. Er sei zwei Tage nach seinem Geburtstag in Amsterdam von der Polizei erschossen worden, hieß es in dem Instagram-Post, in dem der Verstorbene als „gutherziger, liebender und fürsorglicher Mensch“ beschrieben wird. Die Bild-Zeitung zitierte derweil den Vater des Getöteten, der online geschrieben haben soll: „Die Polizei hat meinen Sohn ermordet". In Amsterdam hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (tvd)