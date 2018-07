Die Polizei entdeckt etwas Unheimliches auf den Gleisen - und stellt sofort den Bahnverkehr ein

Die Polizei entdeckt etwas auf Gleisen - und stellt bei Fulda den Bahnverkehr ein!

Hanau - Schock-Meldung für zahlreiche Bahnfahrer am Montagabend, wie extratipp.com* berichtet. Die Polizei hat eine verdächtige Substanz auf den Gleisen zwischen Hauneck (Kreis Hersfeld-Rotenburg) und Fulda gefunden. Das führte zur Unterbrechung des Bahnverkehrs. Betroffen waren davon Regio- und auch ICE-Züge. Die Sperrung der Strecke dauerte von etwa 22 bis rund 1.40 Uhr an. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte am Dienstag: "Der Fernverkehr wurde relativ weiträumig umgeleitet." Wie viele Züge umgeleitet werden mussten, ist nicht bekannt.

Polizei entdeckt etwas auf Gleisen: Pulver oder Flüssigkeit?

Bei Hauneck-Unterhaun war zuvor eine verdächtige Substanz auf den Gleisen entdeckt worden. Ein Polizeisprecher in Fulda sagte, es sei nicht klar, ob es sich um eine Flüssigkeit oder ein Pulver gehandelt habe. Eine Probe der pinkfarbenen Substanz sei nach Frankfurt in ein Labor geschickt worden. Dort sei festgestellt worden, dass die Substanz nicht gefährlich ist. Denkbare Erklärung: Ein Güterzug hat einen Teil seiner Ladung verloren. Um was genau es sich bei der Substanz handelte, ist nicht abschließend geklärt.

Matthias Hoffmann

