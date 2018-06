Polizei findet Zettel auf Straße - sofort beginnen die Beamten, eine heiße Spur zu verfolgen

Romantischer wird es heute nicht mehr: Zwei Polizeibeamte finden während ihrer Tour einen mysteriösen Zettel. Als sie ihn lesen, sind sie zutiefst gerührt.

Darmstadt - Was für eine schöne Geschichte! Zwei Polizisten der Polizei Darmstadt sind am Samstag auf Streife. Dann - plötzlich - blitzt etwas Rotes auf dem Bürgersteig der Landskronstraße auf, wie extratipp.com* berichtet. Die beiden Beamten halten an und staunen nicht schlecht. Dort liegt ein roter Herz-Luftballon. Daran eine Schnur samt Zettel. Die Polizisten stellen den Ballon sicher - er könnte ja auf die Fahrbahn fliegen, heißt es auf der Facebook-Seite der Polizei Südhessen.

+ Das ist der Zettel, der an das Brautpaar Britta und Daniel zurückging. © Polizei Südhessen

Polizei Darmstadt findet Zettel: Hochzeit steckt dahinter

Kaum auf der Wache, gehen die Kollegen der Sache auf die Spur. Es handelt sich um einen Ballon, der bei einer Hochzeit in Monsheim (Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz) steigen gelassen wurde. Das rote Herzchen legte auf seiner Reise nach Darmstadt stolze 46 Kilometer zurück!

+ Die Beamten zeigen den Herz-Ballon mitsamt des Zettels. Klar, dass dem Brautpaar sofort geantwortet wurde. © Polizei Südhessen

An der Schnur baumelt eine Karte. Darauf zu lesen: "Lieber Finder! Bitte sende die Postkarte an das Brautpaar zurück, damit sie unsere Wünsche erhalten. Liebe Grüße, die Hochzeitsgäste"

+ Die Braut Britta antwortet bei Facebook. "Eine wirklich tolle Geste!" © Screenshot Facebook

Die Beamten fackeln nicht lange und schicken die Karte natürlich zurück. Und das Brautpaar? Hat sich auch schon gemeldet! Britta und Daniel haben sich über die Kommentarfunktion bei Facebook nett bedankt. Sie schreiben: "Eine wirklich tolle Geste!"

Matthias Hoffmann

