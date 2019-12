Horror-Unfall schockiert: 19-Jähriger stirbt - Jugendlicher überlebt durch Zufall 

Bei einem Verkehrsunfall in Pinneberg ist ein 19-Jähriger in der Nacht zum Sonntag ums Leben gekommen.

Pinneberg - Dieses Schicksal geht wahrlich unter die Haut. Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Pinneberg (Schleswig-Holstein). Dabei kam ein 19 Jahre alter Mann ums Leben, vier weitere Jugendliche wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Freund der Gruppe überlebte den Unfall nur durch Zufall.

Pinneberg: Horror-Unfall schockiert - Polizei veröffentlicht Details

Sie schienen sich zunächst einen schönen Abend gemacht zu haben. Auf dem Rückweg passte einer von ihnen jedoch nicht in das bereits volle Auto. Während seine fünf Freunde mit dem Auto nach Hause fahren wollten, tritt der 19-Jährige seinen Heimweg zu Fuß an. Doch auf dem Heimweg dann der Schock: der Jugendliche entdeckt in einer Linkskurve das Auto seiner Freunde. Wie die Polizei erklärt, alarmierte der 19-Jährige umgehend Rettungskräfte.

Als die dann am Unfallort eintreffen, bietet sich ihnen ein albtraumhafter Anblick. Wie die Polizei weiter erklärt, sei der 19 Jahre alte Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, das Auto krachte anschließend in einen Baum. Der ebenfalls 19 Jahre alte Beifahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb.

Pinneberg: Unfall wird von Jugendlichem entdeckt - er überlebte aus Zufall

Der Fahrer und drei weitere Insassen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr sie aus dem Auto befreit hatten. Drei von ihnen schwebten nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Der junge Mann, der den Heimweg zu Fuß angetreten hatte, wurde von Einsatzkräften psychologisch betreut.

