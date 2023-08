Pilotprojekt in NRW: Aldi-Süd gibt Parkplätze für Anwohner frei

Von: Maximilian Gang

Auf dem Parkplatz einer Aldi Süd-Filiale in Düsseldorf können Anwohner nachts ihre Autos parken. Weitere Standorte sollen folgen.

Düsseldorf – Besonders für Menschen in Großstädten ist es häufig ein Graus, am Abend noch nach einem Parkplatz suchen zu müssen. Gleichzeitig bleiben große Flächen voller Parkplätze, beispielsweise vor Supermärkten, häufig die ganze Nacht ungenutzt. In Düsseldorf hat eine Filiale vom Supermarkt Edeka nun ihre Parkfläche der Nachbarschaft zur Verfügung gestellt, gegen Bezahlung wohlgemerkt. Auch Aldi Süd startet ein solches Pilotprojekt in NRW.

Aldi Süd überlässt Parkplätze in Düsseldorf nachts Anwohnern

Der Kundenparkplatz vor der Aldi Süd-Filiale an der Oberbilker Allee in Düsseldorf ist zu den Randzeiten für die Nachbarschaft freigegeben, wie Aldi Süd-Sprecherin Lanna Riese auf Nachfrage von 24RHEIN bestätigte. Per „ampido“-App können Anwohner einen Parkplatz buchen, und ihr Auto in einem festgelegten Zeitraum dort abstellen. Aldi Süd arbeitet bei der Vermittlung der Parkplätze mit dem Unternehmen zusammen.

Im „Feierabend-Tarif“ ist das Parken täglich von 19 bis sieben Uhr möglich, wie es in der App heißt – für elf Euro pro Tag, 50 Euro pro Woche oder 80 Euro pro Monat. Aber Vorsicht: Das Parken beziehungsweise Herausfahren sowie der Zugang zum Auto ist nur montags bis samstags möglich – zwischen sechs und 21 Uhr. In der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen bleibt das Tor – ebenso wie die Filiale von Aldi Süd – geschlossen.

Grundsätzlich seien die Stellplätze den Kundinnen und Kunden für die Dauer des Einkaufs vorbehalten, so die Sprecherin: „Innerstädtisch steigt jedoch die Nachfrage nach geeigneten Parkmöglichkeiten, während einige wenige Filialstandorte regelmäßig ungenutzte Pkw-Stellplätze aufweisen“. Deshalb versuche Aldi Süd, die Standorte so weiterzuentwickeln, dass sie für die Kundschaft sowie für die Nachbarschaft attraktiv sind und einen Mehrwert für die lokale Infrastruktur bieten.

Supermarktparkplätze für die Nachbarschaft: Aldi Süd will Angebot zukünftig „in der Breite“ anbieten

„Daraus hat sich das Konzept des Parkens zu Randzeiten entwickelt“, erklärte Riese. Düsseldorf diene als Pilotprojekt. Und: Die Resonanz sei nach Angaben der Sprecherin bislang durchweg positiv. Möglicherweise könnten zukünftig also noch deutlich mehr Aldi Süd-Filialen ihre Parkflächen für die Nachbarschaft freigeben: „Wir können uns gut vorstellen, das Parken zu Randzeiten auch an weiteren Aldi Süd Standorten zur Verfügung zu stellen“.

Welche Standorte das betreffen könnte, könne die Sprecherin aktuell jedoch noch nicht kommunizieren. „Gemeinsam mit Städten und Kommunen schauen wir, wo eine Nutzung der Aldi Süd Parkflächen zu Randzeiten gemäß der lokalen Rahmenbedingungen möglich ist“, so Riese. Man wolle die Parkmöglichkeiten nach Geschäftsschluss zukünftig „in der Breite“ anbieten, heißt es vonseiten des Unternehmens. Unter anderem müsse im Einzelfall geprüft werden, ob die Baugenehmigungen eine nächtliche Nutzung des Parkplatzes zulassen, wie es in einer Mitteilung der Stadt Düsseldorf hieß.

Aldi Süd gibt Parkplätze in Düsseldorf für Anwohner frei – weitere Supermärkte könnten nachziehen

In Zukunft könnten in Düsseldorf weitere Filialen von Aldi Süd, aber auch von anderen Supermärkten, nachziehen, denn: Vor wenigen Wochen hat Oberbürgermeister Stephan Keller gemeinsam mit Vertretern von Aldi, Lidl, Penny und Netto eine Absichtserklärung unterschrieben. „Der Düsseldorfer Lebensmitteleinzelhandel, der über ein dichtes Filialnetz mit Kundenparkplätzen im gesamten Stadtgebiet verfügt, wird ein wichtiger Partner der Landeshauptstadt bei der Gewinnung von zusätzlichem Parkraum“, so der CDU-Politiker.

Damit wolle man einen zunehmenden Mangel an Parkplätzen durch die steigende Zahl an Menschen und Autos abfedern. „Das Parken von privaten Autos soll deshalb zukünftig deutlich stärker als bisher im privaten Raum abgewickelt werden“, so die Strategie der Stadtverwaltung Düsseldorf. Dafür prüfen die Supermärkte in naher Zukunft „wohlwollend“, ob sie die bestehenden Kundenparkflächen der Anwohnerschaft für das Parken über Nacht zur Verfügung stellen können..

Aldi Süd plant, Parkflächen vor ihren Filialen zukünftig vermehrt für die Nachbarschaft freizugeben. © Michael Gstettenbauer/Imago

Sollte dies der Fall sein, melden die Discounter die möglichen Stellplätze an die Landeshauptstadt. Im Anschluss wird die Stadtverwaltung eine Internetseite einrichten, auf der alle Informationen zum „Nachtparkregister" aufgelistet sind. Auf den Parkplätzen selbst sollen zudem „gut sichtbare Hinweise" auf das Angebot angebracht werden. Auch App-Angebote sollen bereitgestellt werden. (mg)