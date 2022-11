Schnitte im Genitalbereich: Wer hat das Pferd verletzt?

Tierärztin Franziska Wiese mit Paulina: „Was dem Pferd angetan wurde, war ausgesprochen schmerzhaft. © Mechthild Wiesrecker

Beate Ortmann hat einen Albtraum erlebt. Ihr Pferd Paulina wurde in Drensteinfurt mit Messerstichen im Genitalbereich schwer verletzt. Mehr dazu hier:

Drensteinfurt - Als Dr. Beate Ortmann wie gewohnt zum Stall in der Pferdepension in Herrenstein in Drensteinfurt (NRW) kam, wusste sie noch nicht, was sie erwartet. Dann der Schock: An dem Bein ihres Pferdes lief Blut herunter. Wie wa.de berichtet, wurde dem Tier ein langer und tiefer Schnitt im Genitalbereich zugefügt.

„Was dem Pferd angetan wurde, war ausgesprochen schmerzhaft“, erzählt Tierärztin Franziska Wiese. „Die Stute hätte verbluten können.“ Anwohner sind jetzt dazu aufgefordert, die Augen aufzuhalten und bei Verdacht auf eine Straftat die Polizei zu alarmieren.