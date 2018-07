Feuerwehr befreit Pferd mit Kran aus Teich

Viernheim - Große Aufregung am Dienstagabend: Ein Pferd kracht durch die Holz-Abdeckung eines Teiches und kann sich selbst nicht mehr befreien. Die Rettung der Feuerwehr:

Viernheim - Die Feuerwehr in Viernheim rückt gegen 19:30 Uhr zum Einsatz aus: In der Nähe eines Reitsportvereins ist ein Pferd in eine Grube gestürzt.

Nach ersten Informationen kracht der Vierbeiner durch eine Spanplatte, mit der ein stillgelegter, rund drei Meter tiefer Teich abgedeckt wurde. Das Pferd sitzt in der Falle!

Ein Tierarzt ist vor Ort, der das Pferd zur Rettung aus der Grube ruhig stellt. Nachdem eine Tierrettungs-Plane um das Pferd gelegt wurde, wird das Tier mithilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit.

Die Fotos des spektakulären Rettungseinsatzes sehen Sie auf MANNHEIM24.de!

_________

MANNHEIM24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

kab/ak