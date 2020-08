PETA grillt Hund auf offener Straße - übertreiben die Tierschützer es völlig?

In Düsseldorf hat PETA auf offener Straße einen Hund gegrillt und Passanten zum Verzehr angeboten.

Heftige Bilder aus der Düsseldorfer Innenstadt: Mitten auf der Straße haben PETA-Tierschützer einen Hund gegrillt. Die Aktion polarisiert stark.

Düsseldorf - Die Tierschutzorganisation PETA veranstaltete mitten in der Düsseldorfer Innenstadt ein Barbecue. Doch was da auf dem Grill lag, sah wirklich schockierend aus: Ausgerechnet einen toten Hund boten die Aktivisten den Passanten zum Verzehr an.

Auch wenn im Juli die Grillsaison Hochzeit feiert: Einen Hund würde vermutlich nie jemand auf den Grill legen, um ihn danach mit Ketchup und Senf zu genießen - die meisten Menschen bevorzugen dann doch eher Würstchen aus Schweinefleisch oder Rinder-Steaks. Doch die PETA-Aktivisten taten das Undenkbare: sie grillten wirklich einen Hund auf offener Straßen. Was hinter der Aktion steckt*, weiß 24hamburg.de. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks