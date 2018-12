Spektakulärer Unfall an Weihnachten - Audi A5 fliegt zehn Meter über einen Kanal

Spektakulärer Unfall mit einem Audi A5: An Heiligabend ist ein betrunkener Autofahrer aus einer Kurve geflogen und rund zehn Meter über einen Kanal geschossen.

Papenburg / Emsland - Ein wirklich spektakulärer Unfall hat sich am Heiligabend in Papenburg im Emsland ereignet, wie nordbuzz.de* berichtet. Neben dem betrunkenen Fahrer eines Audi A5 wurde dabei außerdem eine unbeteiligte Spaziergängerin durch umherfliegende Teile schwer verletzt. Das ist passiert.

Papenburg: Audi A5 vor Unfall viel zu schnell unterwegs

+ Über diesen Kanal in Papenburg im Emsland ist der Audi A5 bei einem Unfall geflogen. © Feuerwehr Papenburg Obenende

Wie die Polizei mitteilt, war am Montagabend gegen 18 Uhr ein 26-jähriger Mann in einem Audi A5 auf der Straße Lüchtenburg in Richtung Umländerwiek unterwegs. Laut Zeugen offenbar viel zu schnell - und das Unglück in Papenburg nahm seinen Lauf.

Audi A5 fliegt in Papenburg über 10 Meter breiten Kanal

+ Papenburg: Der Audi-A5-Fahrer war offenbar betrunken und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Feuerwehr Papenburg Obenende

In Höhe der Straße Umländerwiek links übersah der Fahrer vermutlich eine Rechtskurve und schoss mit dem Audi A5 über den etwa zehn Meter breiten Umländerwiekkanal bis in die gegenüberliegende Böschung hinein. Das Auto überschlug sich und kam erst im Vorgarten eines angrenzenden Wohnhauses zum Stillstand. Doch damit nicht genug.

Unbeteiligte Frau wird bei Audi-A5-Unfall in Papenburg schwer verletzt

+ Eine Passantin wurde in Papenburg durch den Unfall schwer am Knöchel verletzt. © Feuerwehr Papenburg Obenende

Eine vor dem Haus entlanglaufende Passantin wurde durch umherfliegende Autoteile schwer am Knöchel verletzt. Der 26-jährige Unfallfahrer mit Wohnsitz in Papenburg wurde durch Rettungskräfte aus dem Auto befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Papenburg: Fahrer des Audi A5 offenbar stark betrunken

+ Neben dem Audi A5 wurden durch den Unfall auch die Kanal-Böschung und ein Haus in Papenburg beschädigt. © Feuerwehr Papenburg Obenende

Der Fahrer des Audi A5 stand zur Unfallzeit ersten Ermittlungen zufolge sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Es besteht darüber hinaus der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Unfall-Schaden in Papenburg in Höhe von etwa 120.000 Euro

Weil nicht nur der Audi A5 und der Böschungsbereich des Kanals, sondern auch das angrenzende Wohngebäude durch den Unfall schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird Schaden auf etwa 120.000 Euro beziffert.

