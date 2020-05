Mann mit Messer niedergestochen: Mordermittlungen gegen Sohn (34)

Brutale Szenen ereigneten sich in einem Mehrfamilienhaus: Dort soll ein Mann seinen Vater mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Auch eine Nachbarin und ihr Sohn (4) wurden verletzt.

In Paderborn hat sich eine schwere Gewalttat ereignet.

Ein 61-Jähriger wurde mit einem Messer niedergestochen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Sohn des Opfers.

Paderborn – Gegen einen 34-Jährigen aus Paderborn in Westfalen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Paderborn in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Polizei Bielefeld berichtet, soll der Mann versucht haben, seinen Vater umzubringen. Zudem soll er eine Nachbarin (40) sowie deren Sohn (4) verletzt haben.

Paderborn (NRW): Nachbarin setzt Notruf ab

Die vorgeworfene Tat soll sich am Sonntag (3. Mai) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Mühlenheide in Paderborn-Elsen ereignet haben. Die 40-jährige Bewohnerin meldete gegen 12.30 Uhr per Notruf, dass sie und ihr Sohn von ihrem Nachbarn angegriffen worden seien, wie owl24.de* berichtet.

Dann meldete ein Nachbar der Polizei, dass es in dem Wohnhaus nebenan eine Schlägerei gebe. Beamte der Polizei Paderborn trafen kurz darauf mit einem Streifenwagen an besagtem Haus ein. Auf der Straße davor stand der 34-Jährige mit einem Messer in der Hand.

Paderborn (NRW): 61-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

"Die Polizisten forderten den auf der Straße mit einem Messer in der Hand stehenden 34-Jährigen auf, das Messer fallen zu lassen", wie Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld berichten. "Der Mann warf das Messer in Richtung der Beamten, ohne jemanden zu treffen." Danach nahmen die Beamten den Verdächtigen fest.

In der gemeinsamen Wohnung fanden die Beamten den Vater des Festgenommenen: Der 61-Jährige hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach einer medizinischen Erstversorgung brachten die Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus. "Die 40-jährige Nachbarin und ihr 4-jähriger Sohn konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen", heißt es weiter.

Nach Vorfall in Paderborn: Mordkommission eingerichtet

Wie es zu dem brutalen Vorfall in Paderborn kommen konnte, ist noch offen: "Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen", berichtet die Staatsanwaltschaft. Die Polizei Bielefeld richtete die Mordkommission "Mühle" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Kollien ein und ermittelt nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Paderborn zu den Hintergründen des mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts.

Auch in einem anderen Fall ermittelt derzeit die Polizei Bielefeld gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Paderborn: Nach einem Angriff im Kreis Höxter schwebt ein Lastwagenfahrer in Lebensgefahr. Die Ermittler baten dringend um Hinweise von Zeugen.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei #Bielefeld:



Zeugen gesucht!

Versuchtes Tötungsdelikt in #Steinheim Kreis Höxter -

Lastwagenfahrer schwebt nach Stichwunde in Lebensgefahr

Weitere Infos in unserem Presseportal: https://t.co/yj8npcFQgH pic.twitter.com/0Xn0LXFRnY — Polizei NRW BI (@polizei_nrw_bi) May 4, 2020

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.