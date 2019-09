Mit Pkw überschlagen – Autofahrer stirbt nach Unfall

Bei einem Unfall im westfälischen Salzkotten, nahe Paderborn, wurde ein 71-Jähriger lebensgefährlich verletzt und verstarb später im Krankenhaus.

Paderborn – Bereits am Freitag ereignete sich auf der L776 in Salzkotten ein folgenschwerer Unfall. Wie owl24.de* berichtet, war ein 71-jähriger Mann aus Büren von Paderborn in Richtung Flughafen unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr.

Paderborn: Mann in Autowrack eingeklemmt

Auf der Gegenfahrbahn berührte er einen entgegenkommenden Kia, der deshalb in die Leitplanke fuhr. Dann kam der Wagen des 71-Jährigen von der Straße ab und überschlug sich. Als das Auto auf der Seite zum Liegen kam, war der Fahrer lebensgefährlich verletzt und eingeklemmt. Erst die Feuerwehr konnte ihn befreien. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht, wo er im Laufe der Nacht an seinen Verletzungen verstarb.

Der Fahrer des Kia wurde nur leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die L776 musste für die Dauer der Unfallarbeiten voll gesperrt werden.

