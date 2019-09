Golf-Fahrer prallt frontal in Anhänger – Mann verunglückt schwer

Am Donnerstagmorgen kam es in Paderborn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer hatte beim Abbiegen auf die Autobahn A33 einen Autofahrer aus Paderborn übersehen. Bei der Kollision wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Unfall an der Auffahrt zur A33 bei Paderborn

LKW kollidiert mir PKW

Mann im Wagen eingeklemmt

Paderborn – Am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, kam es an der Anschlussstelle zur A33 in Paderborn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer wollte von dem gegenüber der Autobahnauffahrt liegenden Grundstück eines Bauhofes auf die Autobahn fahren. Dafür musste er die Bielefelder Straße überqueren. Als der Mann auf die besagte Straße fuhr, näherte sich ihm von rechts ein Autofahrer (51) aus Paderborn, der in Richtung Sennelager unterwegs war, wie owl24.de* berichtet. Plötzlich krachte es.

Unfall in Paderborn – Golf-Fahrer schwer verletzt

Der Golf-Fahrer konnte den frontalen Aufprall auf die rechte Seite des Anhängers nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde das Auto um 90 Grad gedreht und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der 51-Jährige aus Paderborn erlitt schwere Verletzungen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr konnte den Mann mittels Rettungsschere befreien. Mit einem Krankenwagen wurde der Golf-Fahrer in eine Klinik nach Paderborn gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte mussten sich nach dem Unfall um auslaufende Betriebsstoffe kümmern. Der beschädigte LKW-Anhänger wurde auf dem Bauhof abgestellt. Der Verkehr auf der Bielefelder Straße in Paderborn wurde einspurig an der Unglücksstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Um 7 Uhr konnte die Teilsperrung aufgehoben werden.

