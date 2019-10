"Bahnverkehr" der besonderen Art: Aufregung um Handy-Video

Aufregung um ein Handy-Video mit pikantem Inhalt: Zu sehen ist ein junger Mann mit heruntergelassener Hose beim Liebesakt mit einer Frau. Mitten auf dem Bahnsteig.

Plettenberg - Die knapp einminütige Sequenz zeigt das wenig romantische Liebesspiel an einer Wartebank des zu dem Zeitpunkt leeren Bahnsteigs in Plettenberg im Sauerland. Die Bewohner eines gegenüberliegenden Wohnhauses wurden Zeugen des Schauspiels und filmten den „Bahnhofsverkehr“ vom Balkon aus. Das berichtet Come-On.de*.

Was danach passierte, blieb lange unklar. Klar ist aber eins: das Video verbreitet sich rasend schnell in diversen Whatsapp-Gruppen der Stadt. Mittlerweile ist auch der heimischen Kriminalpolizei das Video bekannt. Sie nahm die Ermittlungen auf, da zweifelsfrei eine „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ bestehe.

Doch ungeachtet des Liebesaktes in der Öffentlichkeit habe sich auch der Verbreiter des Videos strafbar gemacht, denn es bestehe das „Recht am eigenen Bild“. Und das Video verbreitete sich tausendfach. Von einer Öffentlichkeitsfahndung wollte Kriminal-Oberkommissar Mario Schroer nach erster Aktenlage absehen, denn: „Die Öffentlichkeitsfahndung hat ja in gewisser Weise schon stattgefunden.“ Dennoch nahm er die Ermittlungen auf, um auch den Urheber des Videos ausfindig zu machen.

+ Mit dem Abellio-Zug in Richtung Siegen verschwand der junge Mann nach dem öffentlichen Akt auf dem Bahnsteig. © Veelen

Und der Kriminal-Oberkommissar wurde fündig. So habe ein Ehepaar im Ortsteil Eiringhausen die beiden Personen am Bahnsteig beobachtet. Die junge Frau auf dem Bahnsteig sei sehr angetrunken gewesen. Als es dann zum Geschlechtsakt gekommen sei, hätten die Zeugen im ersten Moment eine Vergewaltigung befürchtet und das Treiben per Handy gefilmt. Was dann geschah, war einerseits bemerkenswert, hinterließ aber weitere Fragen. Denn der Videofilmer beließ es nicht bei den Aufnahmen, sondern begab sich direkt danach selbst zum Bahnsteig.

Nach den Angaben der Polizei habe der kurz zuvor in den Geschlechtsakt verwickelte junge Mann in dem Moment – es war Freitag gegen 19 Uhr – alleine den Abellio-Zug in Richtung Siegen bestiegen. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei und meldete dort eine hilflose Person. Den dann eintreffenden Polizeibeamten sagte der Zeuge aber nichts von seinem Video und dem Anfangsverdacht einer Vergewaltigung.

Die alkoholisierte junge Frau machte in dieser Hinsicht ebenfalls keine Angaben und sagte, dass sie auf einen Bekannten gewartet habe. Da es ihr augenscheinlich besser ging, bestieg sie den nächsten Zug in Richtung Altenhundem. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Weiterhin versucht die Polizei, den jungen Mann ausfindig zu machen.

Handy-Video mit "Bahnverkehr": Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz

Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz droht der Ehefrau des Zeugen. Denn die verschickte das Video nach der Rückkehr ihres Mannes an zwei Freundinnen mit dem Hinweis: „Schaut mal, was in Plettenberg am helllichten Tag passiert.“ Danach, so der Polizeibeamte, hätten die Freundinnen das Video an eine Whatsapp-Gruppe im Oestertal weitergeleitet. Und danach wurde das Video massenhaft weiterversendet. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wird die Polizei prüfen, ob auch gegen die beiden Freundinnen ermittelt werde.

Bei der Zeugin des Vorfalls, die das Video in die Welt setzte, sei bei der Befragung viel Einsicht zu erkennen gewesen, dass es besser gewesen wäre, das Video der Polizei zu zeigen, statt es zu verschicken – ohne zu wissen, was dann damit passiert.

Schon einmal hatte ein Handyvideo in Plettenberg und darüber hinaus für großen Wirbel gesorgt. Darauf war zu sehen, wie ein Polizist bei einer Kontrolle einen jungen Mann getreten hatte.

* Come-On.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital- Redaktionsnetzwerks.