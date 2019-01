Brand auf 100 Meter Höhe: Windrad fängt Feuer und die Feuerwehr ist ratlos

Ein Windrad brannte in fast 100 Meter Höhe komplett ab - und der Feuerwehr in Ostfriesland (Leer) blieb nichts anderes übrig, als tatenlos dabei zuzusehen.

Ostfriesland/Leer - Fast 100 Meter hoch war das Windrad, das am Mittwoch, 16. Januar, im Windpark Südgeorgsfehn (Gemeinde Uplengen) abgebrannt ist. (Übrigens: Bereits Ende November brannte in Ostfriesland ein Windrad.) Das Feuer in Ostfriesland bei Leer war auch von der Autobahn A28 aus zu sehen, entsprechend viele Notrufe gingen bei der Feuerwehr am frühen Nachmittag ein, wie nordbuzz.de* berichtet. Nur: Wirklich eingreifen konnte die Feuerwehr nicht.

Ostfriesland: Feuer am Windrad in Leer bricht in fast 100 Meter Höhe aus

+ Die brennenden Trümmerteile der Windrad-Rotoren krachen auf den Boden. © NonstopNews

Weil das Feuer am Windrad im Maschinenhaus ausgebrochen war, musste die Feuerwehr tatenlos zuschauen, wie die Flammen die Anlage zerstörten. Denn eine Drehleiter, mit der in fast 100 Meter Höhe gearbeitet werden kann, gibt es nicht.

Leer in Ostfriesland: Feuerwehr kann bei Windrad-Brand nur zuschauen

+ Viel ist von dem brennenden Windrad in Ostfriesland nicht übrig geblieben. © NonstopNews

So blieb der Feuerwehr nichts anderes übrig, als dabei zuzuschauen, wie die brennenden Trümmerteile des Rotors zu Boden fielen. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Messungen ergaben jedoch keine Gesundheitsgefährdung.

+ Auch auf der Autobahn A28 war das brennende Windrad zu sehen. © NonstopNews

